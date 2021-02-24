陳吉仲到崑濱伯靈堂弔唁　公祭蔡總統將親頒褒揚令

紀錄片無米樂主角「崑濱伯」日前辭世，台南市長黃偉哲於今（24）日上午偕同農委會主委陳吉仲前往崑濱伯靈堂弔唁，除表達最深切的哀悼外，並與家屬討論公祭及治喪事宜，總統蔡英文也將於3月3日出席公祭頒發褒揚令，黃偉哲表示，對於日後家屬的生活亦會全力幫忙。

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「崑濱伯」黃崑濱2月20日下午在台南後壁老家辭世，享耆壽92歲，台南市長黃偉哲偕同農委會主委陳吉仲今日前往崑濱伯靈堂捻香弔唁，並與後壁區長翁振祥及崑濱伯家屬討論公祭事宜；家屬表示，依崑濱伯生前的意願希望一切從簡、不勞師動眾，公祭將訂於3月3日舉行，屆時總統蔡英文將親臨頒發褒揚令，感謝其對台灣農業的貢獻。

▲台南市長黃偉哲於今（24）日上午偕同農委會主委陳吉仲前往崑濱伯靈堂弔唁，表達哀悼之意。（圖／台南市政府提供）

崑濱伯的小女兒黃意晴指出，父親曾說一個國家的根本就是農業，父親生前就擔心未來的年輕人會忘記「農業」這個根本，所以自己才會成接父親衣缽，接棒投入種稻事業，希望再傳揚農業，並延續父親崑濱伯冠軍米的榮耀；黃偉哲表示，治喪期間台南市政府跟區公所將都會全力協助，而農委會主委陳吉仲也說農改場及農糧署南區分署皆可提供人力支援公祭相關事宜，對於家屬未來的生活也會盡力協助。