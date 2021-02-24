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與王金平同框參拜「再戰2024」？郭台銘：問院長不要問我

記者陳志仁／新北報導

2021-02-24 13:16:38｜2021-02-24 13:31:23

郭台銘與王金平
▲面對媒體詢問是否再戰2024？鴻海創辦人郭台銘僅回應，「你要問院長，不要問我」後，就將前立法院長王金平拉近身，此舉也引發各界的揣測。（圖／記者陳志仁攝，2021.02.24）
角逐國民黨2020總統提名失利的鴻海創辦人郭台銘，今（24）日與前立法院長王金平同框前往新北市土城區的順聖宮參拜；面對媒體詢問是否再戰2024？郭台銘僅回應，「你要問院長，不要問我」後，就將王金平拉近身；王金平則說，這都什麼時代了，未多做著墨。
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郭台銘表示，他與王金平的結緣是拜關公，我們第一次拜關公就是在高雄，關公講的義氣，每年都會與王金平到土城區的順聖宮參拜關公；此外，更讚揚王金平擔任立法院長多年，在台灣民主政治的過程中，其貢獻有目共睹，且行事圓融，即便現在無職一身輕，但王金平無論在民間、業界的聲望，仍然非常高。
面對國民黨黨主席之爭等議題，郭台銘強調，「我現在是一個健康人，發展生技健康的產業及投注於慈善，政治是一個方向，其它也是一個方向，剛剛才跟美國開視訊會議；台灣現在被全世界看見，是因為台灣在疫情的表現非常好，台灣不但被世界看見，也能在世界發揚光大、扮演一個重要的角色，希望關公能繼續賜福給台灣所有的人民。」
今天為農曆正月十三日，向來被視為關聖帝君的得道飛昇日，因此郭台銘特到新北市土城區的順聖宮參拜關公，同時還堅持先送王金平上車後，郭台銘才驅車轉往下個行程；此外，包括立委吳琪銘、新北市議員林金結、前彰化縣長卓伯源、前立委盧嘉辰、與前台北縣長周錫瑋友好的國民黨中常委謝坤宏，及新北市民政局副局長楊志宏、土城區長陳國欽也都與會。
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