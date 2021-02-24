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全聯砸7位數找女神助陣　蘇慧倫代言咖啡拚業績破4億

記者劉雅文/台北報導

2021-02-24 16:39:18

▲全聯砸7位數代言費，找來蘇慧倫代言咖啡。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全聯砸7位數代言費，找來蘇慧倫代言咖啡。（圖／記者劉雅文拍攝）
根據國際咖啡組織統計，台灣人一年大約要喝掉28.5億杯咖啡，去年台灣咖啡市場的規模上看800億元，超市龍頭全聯也看準現煮咖啡市場，砸7位數代言費，重金找來凍齡女神蘇慧倫擔任品牌咖啡的代言人，還全面升級咖啡豆，並且打出超低價希望刺激黑金買氣。
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全聯行銷部協理劉鴻徵表示，目前全聯自助式咖啡，單店單日銷量大約50杯，去年整體營銷額近3億，今年找來蘇慧倫加持後，希望突破4億，根據統計數據發現，台灣外帶咖啡杯數高達6億杯，相當於可以疊起13萬座的101大樓，全聯看準商機，未來希望搶攻婆媽市場。
根據全聯分析，購買美式咖啡的佔比高達48%，劉鴻徵提到，OFF COFFEE的主力咖啡客群，比全聯整體來客年齡層高，大約有60%是45歲以上的族群，且7成是女性，而且集中在早上時段8到10點購買，也因此這次特別找來蘇慧倫代言，希望以走過30多年音樂路程的蘇慧倫，來吸引一路跟他共同經歷這些時光的消費者，不管是少女步入熟女，還是走入家庭等，希望打動主力消費群的共鳴。
OFF COFFEE代言人蘇慧倫今（24）天首度現身，也現場分享拋開母親、妻子身份「離家出走」，用一杯咖啡休息10分鐘的時間回歸「蘇小姐」，走入「黑洞內心」的心情，分享拍攝代言廣告的心境，全聯也在今天一次曝光18款限定蘇慧倫杯套，為了搶推咖啡，全聯也打出2/26~3/25限期特價活動，美式咖啡只要15元，目標要來搶淘黑金。
▲全聯砸7位數代言費，找來蘇慧倫代言咖啡。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全聯砸7位數代言費，找來蘇慧倫代言咖啡。（圖／記者劉雅文拍攝）
 
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