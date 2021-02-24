無薪假4158人　邊境管制防疫仍為主要影響

（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部今（24）日公布春節過後最新減班休息（無薪假）統計，因為邊境管制因素，包含運輸倉儲業、支援服務業仍受影響，這期實施減班休息家數共394家，實施人數4158人。

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勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計394家，實施人數4158人，與2月8日公布實施家數計344家，實施人數3703人相比，這次增加50家，人數增加455人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛受訪表示，這期新增的家數及人數多分布在運輸倉儲業、批發零售業及支援服務業等境管相關行業，包含航空公司、地勤、旅行社等，另有部分也集中在製造業。

其中批發零售有部分是從事精品批發零售，因為是做觀光客生意，因此也受到境管因素影響而實施減班休息。

黃維琛表示，雖然這期人數是增加的，但以月對月來觀察，數字仍是往下降。他舉例，這個月的24日是4158人，而上個月24日實施人數是4200多人，從去年7月起就一直呈下降趨勢。

黃維琛也說，若邊境管制因素沒有改善，受境管影響的運輸倉儲業、支援服務業等數字可能不會有大幅變化，而其他產業如製造業等仍有機會下降。

根據資料，這期實施家數最多的為批發零售107家，其次為支援服務業101家、製造業81家；就實施人數來看，最多的是製造業1235人，其次為運輸倉儲業1022 人、支援服務業783人。（編輯：陳清芳）1100224