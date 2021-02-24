名家論壇》鄭仲嵐／長子深陷招待風波 考驗日相菅義偉
文/鄭仲嵐
2021-02-24 13:34:30
兒子遭爆長年高額招待
日本首相菅義偉近來處理新型冠狀病毒疫情之餘，也同時因東京奧運組織委員長的森喜朗發言問題進行人事改革。而如今，自己的兒子菅正剛也陷入招待公務員風波中，讓菅義偉不得不在22日時，在國會殿堂鄭重致歉。「我的長男因其公司關係，結果讓公務員違反了公務員倫理法。我從心底感到抱歉，真的很對不起」。菅義偉在眾議院的預算委員會上，對於兒子的違法招待行為深深表示歉意。菅義偉兒子菅正剛，任職於負責衛星訊號播送的媒體公司「東北新社」，該公司握有多家衛星電視頻道放送權利。然而，其子菅正剛卻被《週刊文春》爆料，從2019年起，利用職務之便招待日本總務省官員，該批官員並擁有衛星電視的審核權利。消息一出後震驚各界，總務省並開始調查，之後線索有如串肉粽般不斷被拉起。根據總務省調查，菅正剛在這5年內斷斷續續接待總務省官員共達39次，總金額超過60萬日幣。根據日本現行的公務人員倫理法，原則上不能跟有業務利害關係的人士有任何利益上的往來，否則就是抵觸了公務人員倫理。總務省在經過調查後，研判13位總務省幹部疑似有不當利害關係，並處分11人。長年與總務省關係深巧合的是，菅義偉過去在2006年的第一次安倍晉三內閣時代，就就任過總務省大臣。早先在2005年的小泉純一郎內閣就就任過總務副大臣，並且負責資訊播送與郵政管理，任內也對NHK的播放權限與用字遣詞等有過「建議修正」，曾引發不少質疑。這次的總務省官員接受招待風波中，其中不少當時參加的官員，後來都高升。有的在退休後更被拉拔到菅義偉內閣擔任公關室主任，招待的名義也一籮筐，從「懇親會」、「意見交換會」、「新年會」到「尾牙」等。金額少的一餐6000日幣、最離譜的則超過7萬日幣，還附計程車接送與高級特產。總務省在經過一連串調查後，雖然暫定作出處分，證明菅正剛跟東北新社職員有招待總務省官員。不過當中是否涉及利益交換，讓東北新社業務上有其他可方便之處等，卻是極難證明，但造成社會觀感不佳，已經讓父親菅義偉遭逢新的政治壓力。特別是日本的新型冠狀病毒疫情，才在2月後開始趨緩，連續15天都呈現下降，17日日本更開始施打疫苗。本來看似民調有回春的跡象，卻因為兒子的招待醜聞而可能再遭逢重創。創業者與菅義偉熟識菅正剛所任職的東北新社，創立於1961年。創業者植村伴次郎正好與菅義偉都是秋田縣同鄉，兩人同為高中畢業後前往東京打拼，加上背景相似，交情超過20多年。當初兒子菅正剛大學畢業後，就因為父親的總務省大臣之故，就任總務省秘書官。隨後菅正剛更在2008年左右進入東北新社工作，外界多質疑菅正剛「受父庇蔭」。菅義偉在接受國會質詢時，一度澄清並說菅正剛在進入東北新社時，他曾告誡兒子「要注意與總務省關係，並保持適當距離」。他並說知道兒子有疑似違法招待行徑時「相當吃驚」，但是自己「跟兒子是完全不一樣的人格」等發言，說詞仍疑強辯。如果事件朝向「收與贈賄罪」方向偵辦，最有可能的是菅正剛也會被法庭傳喚，如果菅義偉首相不趁事態還沒有嚴重之前請兒子說明清楚，劇情可能會峰迴路轉。加上菅義偉過去長年在總務省任職，如果說自身跟總務省及衛星電視行業關聯不深，某種程度也是瓜田李下。就如同過去安倍晉三碰到「森友學園」問題，讓內閣的危機管理遭受極大質疑，這次的「東北新社」問題亦然。加上新型冠狀病毒疫情過去一年讓日本的健康與防疫管理出現極大破口，民心出現極大不安，如果「東北新社」招待風波無法釐清、對於往後菅義偉內閣運作的信心只會出現負面影響，甚至連帶影響到10月眾議院改選。●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com