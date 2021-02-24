11歲男童負氣離家麥當勞過夜 員警協助尋回
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-24 13:43:17
11歲范姓男童於21日凌晨獨自逗留於麥當勞臺中尊賢店，店員直覺有異報警處理。警方到場後詢問其外出原因，但范童閃爍其詞、不願正面回覆，經員警以M-Police查詢，赫然發現范童已被通報失蹤，立即將其帶回所內安置並聯繫家屬，焦急的媽媽再三感謝警方的協助。
2月21日凌晨1時許，臺中市政府警察局第二分局育才派出所警員周瑜及李泰毅接獲麥當勞店員報案，指稱有名男童獨自坐在店內，身旁也沒大人陪同，疑似走失需警方協助。警方到場後，發現男童理著小平頭，泰然自若地喝著飲料，主動關心其外出原因，面對員警的提問，男童神情緊張，且說話吞吞吐吐，一再宣稱出門前有經過外婆同意，但其閃爍的眼神讓員警直覺並不單純。後經員警以M-Police查詢，發現其身分為11歲范童，家住東區進德路上，母親已前往第三分局報請失蹤人口協尋，趕緊將其帶回所內安置，並聯繫家屬將其接回。據了解范童平日與母親、哥哥及弟弟同住，因細故而與母親鬧彆扭，負氣離家，20日晚間便獨自外出，母親發現後趕緊至鄰近派出所報案，十分感謝員警的細心協助，讓自己的寶貝兒子可以平安返家。分局長蔡元戎表示，家長如有年幼兒童、身心障礙家屬或是罹患失智症長者，應提高警覺，在旁陪同並隨時留意動態；此外，受理失蹤人口未有時間限制，只要家人走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出(分駐)所報案，如此才能在黃金時間協尋，讓家人盡早返家。