中市議會藍營黨團幹部交接 呼籲藻礁公投連署
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-24 14:24:53
台中市議會國民黨團今(24)日在市議會舉行110年黨團幹部交接典禮，議長張清照、副議長顏莉敏、市長盧秀燕及市府局處首長與貴賓到場祝賀，黨團書記長陳政顯率新任黨團幹部持續為地方民眾發聲，並強化與市府進行政策溝通，加速市政建設。
盧秀燕致詞時表示，各黨團在民主政治中扮演重要角色，包括促進議會施作更順利、促進府會關係更和諧、協助市政建設推動等，今日她代表市府感謝各位黨團幹部、市議員給予市府的指導、鞭策及協助，相信未來在黨團新任幹部帶領下，問政會更順利，市府也會虛心受教，為台中市民的福祉共同努力。國民黨團日前召開黨團會議，公推現任書記長陳政顯、執行長吳瓊華續任，新獲聘的四位副書記長，分別是代表市區、山、屯及原住民的張廖乃綸、冉齡軒、林碧秀及黃仁議員，替大台中各地方提出市政建言，並聘請黃健豪議員擔任副執行長，與執行長吳瓊華一起協同運作黨團事務，讓議事運作經驗實質傳承。幹部就任典禮，由國民黨台中黨部主委林敏霖宣布陳政顯當選黨團第三任書記長並頒發聘書，他表示，黨團在陳政顯的領導下，在食安、環保等攸關民生的議題上替市民大力發聲，希望新任幹部繼續協助書記長，讓黨中央與地方的政策聯繫與落實更佳順利。書記長陳政顯先向卸任幹部表示謝意，並對顏寬恒副秘書長、立委楊瓊櫻能撥冗前來表達感謝。他期盼之後市府與黨團的事前聯繫溝通能夠更佳順暢，讓市政建設在府會充分合作下蒸蒸日上，今年是犇向幸福，明年能虎虎生風。另外，陳政顯也呼籲民眾這兩天儘速加入藻礁公投連署，為台灣珍貴的生態環境盡一份心力。台中市議長張清照表示，感謝過去一年來所有黨團幹部及市議員的協助，未來將偕同新任幹部一同監督市政建設，為市民謀取最大福利。