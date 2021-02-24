中市議會藍營黨團幹部交接　呼籲藻礁公投連署

今(24)日在市議會舉行110年黨團幹部交接典禮，

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盧秀燕致詞時表示，各黨團在民主政治中扮演重要角色，包括促進議會施作更順利、促進府會關係更和諧、協助市政建設推動等，今日她代表市府感謝各位黨團幹部、市議員給予市府的指導、鞭策及協助，相信未來在黨團新任幹部帶領下，問政會更順利，市府也會虛心受教，為台中市民的福祉共同努力。

台中市議長張清照表示，感謝過去一年來所有黨團幹部及市議員的協助，未來將偕同新任幹部一同監督市政建設，為市民謀取最大福利。