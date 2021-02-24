台股終場跌230點收16212 分析師：整理過後有機會再創高
記者許家禎/台北報導
2021-02-24 14:29:08｜2021-02-24 14:39:22
台北股市今（24）日開低走低，權值龍頭股帶頭走低，終場收在今日最低點，跌230.87點，跌幅1.4%，收在16212.53點，成交金額新台幣3829億元。台積電終場跌16元，跌2.4%，收在625元，聯發科、聯電跌幅也在2%左右。分析師認為，這是市場對於美國公債殖利率飆破1.3%產生的信心震盪，但由於大環境仍是資金寬鬆，因此投資人不必過度擔憂，行情整理過後仍有機會再創高。
台積電今日以627元開出，終場跌16元，跌2.4%，收在625元。聯發科跌25元，跌幅2.59%，收在940元。聯電跌1.97%，收在54.7元。大立光跌0.8%，收在3520元。鴻海跌0.8%，來到110.5元。不過，友達、群創股價較為強勁，分別漲1.9%與2.7%，來到18.25元與16.6元。和碩漲逾1%，來到76元。而鴻海家族的台揚、京鼎、鴻準、臻鼎表現亮眼，漲幅在1到2%。至於航運股漲勢休息走跌，長榮、榮運、華航、陽明跌幅在1到4%之間。台新投顧副總經理黃文清指出，今天波動較大主要是市場對於美國公債殖利率一度飆破1.3%產生的信心震盪，不過他認為短期不用過度擔心，因為昨日聯準會主席鮑爾出席國會聽證會，重申將延續目前寬鬆貨幣政策，因此投資人不用過度恐慌，除非快速攀升到門檻1.5%以上才要留意。黃文清進一步指出，原本表現亮眼的原物料族群今日也走跌，顯示短期指數上攻意願降低，沒有重量級指標股來帶動，因此指數維持區間震盪格局，但因為資金還是寬鬆，因此認為仍屬良性與正面，行情在整理過後還是有機會再攻高，而投資人不宜過度追高，以中長期角度來看的話，建議可逢低承接趨勢股，聚焦車用電子、電動車、原物料或工具機等產業。