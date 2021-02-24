北捷局函送中捷調查報告 明召開審查會
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-24 14:47:00
台中捷運綠線18列電聯車完成軸心更新與檢測作業，廠商川崎重工提送事件整體調查報告經北市府捷運工程局委員會審查通過，日前函送中市府後續審查。今（24）日交通局長葉昭甫表示，中市府捷運故障審查委員會明日將召開審查會，確認廠商所提改善方案安全有效，待委員會認可安全無虞後再提報交通局進一步討論通車時程，安全優先，通車沒有時刻表。
葉昭甫指出，捷運綠線電聯車半永久聯結器軸心斷裂事件後，廠商川崎重工分析研判聯結器軸心組裝不當是造成事故主要原因，並提出優化軸心設計與組裝方式的改善方案，目前廠商提出的故障調查報告(含改善計畫)，經北捷局委員會多次研析審查通過，並於18日函送台中市政府辦理後續審查。葉昭甫指出，台中市政府捷運故障審查委員會已排定明(24)日實質審查，委員會先前為審視北捷局改善作業，已陸續召開4次會議及2次場勘行程，每次會議皆積極討論與審查進度，每位委員都竭盡心力，以嚴格、專業角度審查相關資料與報告。葉昭甫強調，「唯有安全，才能通車」，市府深知市民對於捷運的期待，委員會也要求北捷局與廠商必須派主管代表出席，將秉持專業與公正客觀的方式詳加審查，確實做好安全把關，調查報告須經過委員會審查認可，市府才會重啟試營運並進行後續通車時程規劃，提供市民安全無虞的乘車服務。