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60歲女星遭陳美鳳虧「身價低」　肉胎裝秀好身材

記者吳雨婕/台北報導

2021-02-24 14:44:25

周思潔分享感情觀。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.02.24）
▲周思潔分享感情觀，笑說被陳美鳳虧身價低。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.02.24）
資深歌手周思潔，出道25年終於要在去年舉辦「傻傻的花 有夢就去追 音樂會」，但因為疫情關係2度延期，而她於今（24）日在台北舉行媒體活動，開心宣布演唱會將於3月7日重啟。周思潔也分享她的感情觀，笑說被陳美鳳虧「身價越來越低」。
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周思潔為了備戰演唱會，一個禮拜會運動3、4次，包含拳擊、皮拉提斯、重訓等，飲食上則是沒有太節制，只要求自己澱粉類白天吃完，傍晚會吃清淡一點，至於護嗓方法，「我不抽煙不喝酒，希望也不要熬夜，因為常常都是3、4點才睡，希望能12點多睡。」周思潔的皮膚、體態都維持良好，看不出歲月的痕跡，她也自信笑說：「我的演唱會服裝，有一套肉胎裝，給人若隱若現的感覺。」
如今60歲的她，聊到感情狀況，她表示現在單身，也還沒結婚，她自認是一個不昏頭的人，「我很理智，我怕拖累對方，因為原生家庭有一些負荷，我要的戀愛是真心相愛，不要有太多的枝節。」她也分享理想型對象，希望是人品好、有智慧，她笑說以前會喜歡年紀大10幾歲的男生，可是隨著年紀增長不斷下修，到現在，變成覺得年紀小的一點也可以，好友陳美鳳聽聞後虧她：「妳身價越來越低了，因為標準一直下降。」
▲周思潔分享感情觀。（圖／記者吳雨婕攝,
▲▼周思潔提到演唱會上會穿肉胎裝。（圖／記者吳雨婕攝, 2021.02.24、資料照）
▲周思潔暌違24年推出專輯，首波主打歌〈西施特〉，要女孩先愛自己。（圖／萊格悠提供）

 
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