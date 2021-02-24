60歲女星遭陳美鳳虧「身價低」 肉胎裝秀好身材
記者吳雨婕/台北報導
2021-02-24 14:44:25
資深歌手周思潔，出道25年終於要在去年舉辦「傻傻的花 有夢就去追 音樂會」，但因為疫情關係2度延期，而她於今（24）日在台北舉行媒體活動，開心宣布演唱會將於3月7日重啟。周思潔也分享她的感情觀，笑說被陳美鳳虧「身價越來越低」。
周思潔為了備戰演唱會，一個禮拜會運動3、4次，包含拳擊、皮拉提斯、重訓等，飲食上則是沒有太節制，只要求自己澱粉類白天吃完，傍晚會吃清淡一點，至於護嗓方法，「我不抽煙不喝酒，希望也不要熬夜，因為常常都是3、4點才睡，希望能12點多睡。」周思潔的皮膚、體態都維持良好，看不出歲月的痕跡，她也自信笑說：「我的演唱會服裝，有一套肉胎裝，給人若隱若現的感覺。」如今60歲的她，聊到感情狀況，她表示現在單身，也還沒結婚，她自認是一個不昏頭的人，「我很理智，我怕拖累對方，因為原生家庭有一些負荷，我要的戀愛是真心相愛，不要有太多的枝節。」她也分享理想型對象，希望是人品好、有智慧，她笑說以前會喜歡年紀大10幾歲的男生，可是隨著年紀增長不斷下修，到現在，變成覺得年紀小的一點也可以，好友陳美鳳聽聞後虧她：「妳身價越來越低了，因為標準一直下降。」
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