來台中大里振坤宮祈福　欣賞古物風華

台中市大里區「振坤宮」超過190年歷史，建於清道光十年(1830年)，該宮主祀湄洲天上聖母，是當地重要信仰中心，也是大里區三大媽祖廟之一，近年來宗教文物保存觀念日漸普及，振坤宮也典藏多件具有歷史價值的文物，其中「軟身天上聖母」、「樹瘤香爐」、「泥塑福德正神」及「婆姐」4件，在105年經台中市文化資產審議會指定為一般古物，具有文化資產身分，民眾可以利用228連假期間，到振坤宮參拜祈福，也能同時欣賞宗教古物之美。

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依據振坤宮的宮廟沿革記載，奉祀媽祖源自地方望族林志德先生之祖父輩執友，於清乾隆十五年(1750年)從湄洲天后宮祖廟恭奉天上聖母神尊(軟身老二媽)來台，途經大里時顯靈要鎮駐日治時代的臺中廳藍興堡蕃仔寮社(現振坤宮廟址)庇佑眾民。清道光十年(1830年)庄民篤信湄洲媽祖，遂共同建立一座矮屋低簷土角造的小祠奉祀，此為創廟之始。日治時代林氏望族鑒及廟宇窄隘，不敷眾用，重建且命名為「振坤宮」。民國84年(1995年)配合大里仁化路拓寬工程，組織重建委員會，民國89年重建完成，成為今日振坤宮之廟景。

振坤宮建廟至今近二百年，廟內也典藏多件具歷史價值的文物，其中有4件被指定為臺中市一般古物，包含軟身天上聖母、樹瘤香爐，以及泥塑福德正神、婆姐神像，目前這4件古物皆供奉或放置於宮廟之中。

文化局指出，這4件古物中，「軟身天上聖母」為清代時由中國來台墾荒的先人隨身帶來的神像，其「藤製」材質實屬罕見，另附一雙手工針綉的弓鞋，是清代難得的手工織物，具有歷史意義及地方文化特色。「樹瘤香爐」從舊廟開始沿用至今，樹瘤是渾然天成的自然物，故爐身未施銘刻，無干支落款，雖難以查驗其正確年代，惟香爐形貌壯碩拙樸，具備天然紀念物價值，具稀有性及地方特殊性。

「泥塑福德正神」以泥土雕塑而成，是創廟就有的神像，與其他福德正神諸廟的神像不同，神像泥質呈淺灰色，內含蚵殼細粒與麻絲纖維，為古法膠泥塑土摻用之物，與近代材料不同，造型古樸，線條簡單俐落，風格較似清末作品，具歷史時代意義。「婆姐」神像從自清道光年間就奉祀於宮內，依其雕造確係清代，屬註生娘娘信仰中的十二婆姐或三十六婆姐之一，具有歷史性及藝術價值。