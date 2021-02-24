獨／女工上班途中遇色狼糾纏襲胸 警電話中指導逃離
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-24 14:57:42
台中市梧棲區一名女工一大早歩行上班途中就遇上色狼搭訕表示，要與她交朋友並要載她上班，儘管女子拒絕，男子仍死纏爛打，騎著機車繞著女子打轉，還趁機摸了女子胸部一把；女手驚嚇之餘打手機報警，警方在電話中指示，女子跑到人多，安全的地方後，警方隨後循線逮捕李姓色狼法辦。台中地院審理後依違反性騷擾防治法判處李男有期徒刑3月。
台中市清水分局109 年3 月31日上午9 時23分許接獲一名口氣很急迫的女子報案，女子稱正有一名男子尾隨她，還伸手摸她的胸部，員警問女子身在何處，女子表示在台灣大道沙鹿往梧棲橋下地下道，員警指示女子可先請求路人或附近商家或工廠的人協助，但女子表示旁邊都沒有人，員警即指示女子快跑出地下道、到人多且安全的地方，警方馬上就到。犯案的李姓男雖已逃離現場後，但仍被警方循線逮捕。被害女子向警方表示她走路上班途中，李姓男子騎機車尾隨她，搭訕表示要與她做朋友，還要載她上班，她表示不願意，詎料李姓男子即將機車橫擋在她前方，她表示要報警，李男說他不怕，報警也沒關係，還趁她不備時伸手摸了她的胸部一把，再抓她右邊的肩膀，她根本來不及反應，被摸到的時候感到很生氣、很不舒服。清水分局循線逮捕李姓男子後依違反性騷擾防治法移送偵辦，台中地院法官審酌被告與告訴人素未相識，竟為逞一時之私慾，乘告訴人不及反應之際，恣意觸摸告訴人之胸部，欠缺尊重女性性自主權之觀念，並使受冒犯之告訴人身心受創且蒙受陰影；然其始終否認犯行之犯後態度，迄今亦未能獲取告訴人之原諒，全案審結依違反性?擾防治法量處有期徒刑3月。
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