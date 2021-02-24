避談藍白合？快析：民眾黨策略「7分打綠、3分打藍」
編輯孫唯容／綜合報導
2021-02-24 15:01:12｜2021-02-24 15:28:36
國民黨今（24）日舉辦「願景台灣2030」論壇，邀請民眾黨主席柯文哲出席，被外界解讀為「藍白合作」起手式，掀起各界議論﹔TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，在國民黨、民進黨、民眾黨相關的臉書社群中，有關「藍白合作」的討論，在國民黨社群的關注度，占三黨90％以上，而同為主角的民眾黨，累計關注度卻不到4％，民眾黨刻意冷處理藍白合作議題，和黨當前的策略調整脫不了關係。
根據QuickseeK快析輿情資料庫統計，藍白合作話題近一周在社群上就獲得30萬則關注，若比較國民黨、民進黨、民眾黨各自的官方粉專、政治人物的個人粉專，以及立場友好的政治性粉專，藍白合作在國民黨社群的關注度，占三黨9成以上，但討論熱度卻沒有發生在同為主角的民眾黨，累計關注度不到4％，甚至低於民進黨的4.43％，顯示「藍白合作」議題，在國民黨社群炸鍋，卻在民眾黨社群中反應冷淡。對此快析輿情分析，會出現這樣的情況，不僅是因民眾黨在藍白合作議題上，本身的主導權較國民黨弱，另一方面，不積極回應合作問題，或許也是想藉此撕掉過去被貼上的「小藍」標籤﹔此外，過去半年內在國民黨相關的社群中，最主要的攻防對象是民進黨，聲量占97％；而相較國民黨對象明確，民眾黨社群中，有關民進黨的聲量為77％，和國民黨有關的卻有22％。根據監測，民眾黨不僅在去年底秋鬥遊行中，喊出「藍綠別雙標」口號，同時也對國民黨團為反萊豬而杯葛議事表示譴責，從數據來看，「7分打綠、3分打藍」成為民眾黨相關社群近期特色。 2018年後，柯文哲和綠營漸行漸遠，近年更被外界貼上「小藍」標籤，質疑藍白兩黨走得太近，然而對民眾黨而言，即便獲得了淺藍票源，也不足以和民進黨進行抗衡，因此黨內不乏傳出聲音要調整路線。針對國民黨論壇掀起的藍白合作話題，柯文哲回應純粹議題結合，也可能和民進黨合作，加上民眾黨社群對藍白合作噤聲，顯示出全黨上下正進行路線調整。數據指出民眾黨當前「7分打綠、3分打藍」，效果如何還不得而知，卻足以顯示民眾黨正調整戰略目標，重新爭取淺綠選民支持。