土石坍塌衝垮公墓堆！數百棺材滾入海 義大利急打撈
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-24 15:04:01
義大利北部港口省分熱那亞(Genoa)，近日發生一起離譜事件，由於山體滑坡加上土石崩落，竟導致當地有上百年歷史的卡莫利公墓(Camogli cemetery)坍塌，至少200具棺材被衝擊力推下海，當局緊急出動人員進行打撈，但還是找不到全部的棺木及遺體。
綜合《CNN》等外媒報導，事情發生在熱那亞卡莫利市，已過週末有工人在進行維護作業時，留意到坐落在峭壁上、建於100多年前的卡莫利公墓，部分建築出現裂縫，雖然決定立即停止作業並關閉公墓，但還是發生了土石崩落的事故，半面公墓建築群就這麼砸落在下方的岩石堆，有不少棺木因此被撞爛、四散漂進大海。卡莫利市長弗朗切斯科·奧利瓦里（Francesco Olivari）表示，這次的事故是場「難以想像的災難」，當地民防部門評估員賈科莫·賈安德德龍（Giacomo Giampedrone）則估計，至少200具棺材掉落，但目前只找到10具，未來幾天會依據臨海氣候狀況持續打撈。報導指出，卡莫利公墓坐落在一處靠海的山壁上，年代久遠外加海上風暴多次來襲、侵蝕海岸線及沿岸建築，才導致事故情況發生。不少居民痛批政府未能及時偵測並防範，才會導致過世的親人死後還遭此橫禍。