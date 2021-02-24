22縣市旅宿管理評比 　台中市獲頒特優

交通部觀光局舉辦「109年城市好旅宿—縣市政府管理績效評比」，22個縣市中，台中市榮獲「特優」殊榮，中市府將持續落實市長盧秀燕「富市臺中，新好觀光」施政目標，為來台中觀光的遊客打造優質、舒適、友善的觀光旅宿環境。

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中市府觀旅局長林筱淇表示，旅宿為觀光的重要一環，為保障遊客旅宿安全，長期以來，第一線的稽查人員不分平假日皆堅守崗位，積極依法進行非法旅宿業的稽查作業。此外，面對旅宿業經營型態不斷創新，自109年辦理「臺中市旅宿業分級管理試辦計畫」，針對旅宿業公共安全進行嚴謹的分級輔導，同意優良合法旅宿業者進行自主管理，強化服務品質、專注經營，同時也讓市府有更充裕的人力稽查日租套房等非法旅宿，針對具備合法條件之非法旅宿業，亦極力輔導取得登記證，以提升台中市旅宿業接待及管理能量。

林筱淇指出，109年初新冠肺炎疫情發生，市府與旅宿業共同建立「居家檢疫替代所」及「安心旅宿」，旅宿防疫採分流管控，提供來臺中住宿旅客安全無虞的住宿環境，業獲考評委員一致肯定，此外，在疫情趨緩後，落實防疫新生活運動，接連舉辦戶外節慶活動，並藉由米其林插旗臺中、臺中城市觀光行銷影片等議題，串聯臺中觀光相關產業公協會、在地農會、商家推出優惠好康，促成臺中市榮膺109年度全國主要觀光遊憩據點遊客人數第一，達近4600萬人次。

觀旅局表示，近年臺中旅宿業管理著重日租套房等非法旅宿查緝及輔導，109年度共計稽查332次，查獲非法經營事證並完成裁處計88件，另輔導6家非法旅宿合法經營。110年度將持續提升臺中觀光遊憩品質及軟硬體建設，亦以多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，並藉由整體行銷宣傳，傳遞臺中城市限定的美好，讓遊客在旅程中體驗臺中市獨特的城市魅力，持續擦亮臺中觀光首都之品牌。