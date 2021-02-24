P聯盟／球迷謾罵攻城獅釋出雷特　高景炎親上火線澄清

新竹攻城獅於過年期間釋出洋將雷特(Julian Wright)，也補進新洋將大勝，不過不少球迷在網路上攻擊總經理高景炎以及團隊為何要擋雷特，不讓他加入領航猿，高景炎今天正式澄清，他並未有這些舉動。

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高景炎在臉書澄清：

針對過去幾天網友的評論，我有些話想說：

1. 當大家還未能瞭解實況時，在網路上的發言都是要謹言慎行的，本人並非球團官派的聯盟董事代表，所以我並不具有投票權，本事件也未進入投票程序，並無透過投票反對，而是遵照聯盟的規章進行。

2. 我們釋出 JuJu 之後，沒有限制任何他的能力與權利，唯一能夠限制他的離隊證明，也在我們與 JuJu 達成共識的當下，馬上開立離隊證明書給他的經紀人，讓他以球員的身份與其他球隊接觸，並無所謂的捅刀行為。

3. 在這一事件我們一直是被聯盟告知的單位，並沒有在 JuJu 事件上提出任何的意見。

4. 各位各式各樣的假設、揣摩，只是要來無限上綱的漫罵以及對我人身攻擊，這些我都看到了，真實的真相跟你們想像的是完全不一樣的。

事實是，如同截圖對話，當我們得知 JuJu 要去領航猿時我跟我們兩位創辦夥伴是高興的，因為這代表會有話題，大家會想進場來看，同時，我們也未轉嫁任何費用給他的新東家，如原合約談定的回程機票、隔離費用...等。

註：對話內的機票為當初答應 JuJu 不論他到哪隊，當他在台灣的任務告一段落準備回美國時，會幫他訂 6 月 1 號的返美機票。