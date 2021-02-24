228連假衝高雄　好玩、好買、好優惠

即將迎來228連續假期，業者大打優惠活動吸引消費者，高雄夢時代推出限時6天高回饋；統一時代百貨「迪士尼粉萌季期間限定店」有超萌「粉紅維尼」；福容大飯店規劃港都3天2夜輕旅行；大魯閣草衙道點數可換購物金；義大遊樂世界二人同行享優惠門票。
歡慶7-ELEVEN第6,000店落腳高雄，夢時代推出限時6天高回饋，2月24日至3月1日，全館指定店櫃有滿千送百活動，最高回饋率高達15%；此外，指定精品、寢具、瓷器等也同步推出高驚喜回饋。統一時代百貨1樓2月25日起推出為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」，經典萌寵角色小熊維尼、奇奇蒂蒂與邦妮兔，紛紛換上春季粉嫩色調的新裝，推出粉萌季首賣的「粉紅維尼」、還有以唯美櫻花為主題設計的超萌玩偶、生活用品、好用3C、防疫商品等多款實用好物。福容大飯店高雄店緊鄰大高雄最美麗的愛河河畔，周邊有著名的網美打卡景點-大港橋、駁二藝術特區等。憑藉著地利之便推出連假「雄前行」住房優惠專案，規劃港都3天2夜深度輕旅行，2月26日到3月1日，精緻雙人房、精緻四人房有優惠價，只要用現場專案連續住2晚還送限量「愛之船」船票2張。另外，憑享福卡會員連假期間入住景觀套房雙人房享優惠價，在房間就可以欣賞百萬夜景。大魯閣草衙道228連假「點數」可換購物金，扣會員點數10點即可兌換100元電子商品券，消費滿1,000元可折抵；「1929英國比得兔寢具春光美好展售會」於2月25日登場，床組、日式被等寢具下殺3折起。另外也規劃一系列親子互動與手作活動，2月28日邀請到小宇宙創讀工作室的老師，陪伴孩子沉浸在音樂與故事裡。義大遊樂世界228連假加碼放送，2月27日至3月1日二人同行優惠門票比買一送一更划算。很受歡迎的遊行，推出全新主題「牛仔大冒險」，絢爛花車及精彩特技演出相當吸睛；「全台唯一飛行雙劇院」也全新升級，除了欣賞實境影片「飛越台灣」一次看遍台灣19處美景，還有今年全新動畫影片「環遊世界大冒險」，觀眾能跟著可愛吉祥物穿梭在世界五大洲欣賞各地美景。