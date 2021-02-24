228連假衝高雄　好玩、好買、好優惠

即將迎來228連續假期，業者大打優惠活動吸引消費者，高雄夢時代推出限時6天高回饋；統一時代百貨「迪士尼粉萌季期間限定店」有超萌「粉紅維尼」；福容大飯店規劃港都3天2夜輕旅行；大魯閣草衙道點數可換購物金；義大遊樂世界二人同行享優惠門票。

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歡慶7-ELEVEN第6,000店落腳高雄，夢時代推出限時6天高回饋，2月24日至3月1日，全館指定店櫃有滿千送百活動，最高回饋率高達15%；此外，指定精品、寢具、瓷器等也同步推出高驚喜回饋。

▲「迪士尼粉萌季期間限定店」推出粉萌季首賣的「粉紅維尼」、還有以唯美櫻花為主題設計推出的超萌玩偶等多款實用好物。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.24）

▲福容大飯店高雄店推出「雄前行」住房優惠，另外享福卡會員連假期間入住景觀套房雙人房也有優惠價。（圖／福容大飯店提供）

▲英國比得兔寢具展售會下殺3折起。（圖／大魯閣草衙道提供）