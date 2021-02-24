國民黨春酒 馬英九、王金平認同「藍白合作」可能性
記者陳弘志／台北報導
2021-02-24 16:01:39｜2021-02-24 16:13:24
國民黨今（24）日以舉辦春節餐敘「談話會」的方式取代中常會，對於國民黨該不該和民眾黨合作？前總統馬英九表示「與所有理念相同的政黨相互結合是正確方向」可以討論；連勝文表示，跟國民黨的發展大方向比起來，他個人的事情不算什麼，他今天也與江啟臣在餐敘中相互以茶敬酒，互道新春快樂。
國民黨這場新春餐敘由中常委作東，黨主席江啟臣與黨職幹部受邀出席，前總統馬英九、前立法院長王金平、智庫副董事長連勝文、前台北縣長周錫瑋都應邀出席，餐敘氣氛熱絡。對於國民黨邀請柯文哲出席藍營論壇，民眾黨是否是個適合合作的對象？馬英九受訪時表示，這可以由黨員來討論，他認為國民黨應該跟所有理念相同的政黨相互結合，這是正確的方向，但還是要經過黨員的認同才能成功。不過馬英九也說，藍白合作的範圍要多大？有哪些前提與條件，他現在無法評論。連勝文受訪表示，今天他以茶代酒與黨主席江啟臣互道新春恭喜。記者問有關邀請柯文哲出席論壇，但事前沒有告知他？他表示，與國民黨的發展大方向比起來，他個人的事情不算什麼。他倒是比較關注國民黨跟其他政黨的競合關係，兩者理念是否相同？目標是否一致？國民黨要付出多大代價？會不會有同志因此受到衝擊？在目前還沒有取得全黨共識下，黨高層必須要用無私的心胸來處理這項議題，他強調黨內必須要先溝通，過去國親合作就是一個例子，其他個人的事情都不重要。前立法院長王金平受訪表示，現在大家都體認到，國民黨如果不合作，就沒有將來。記者問「今天你出席，感覺像是參加江啟臣選主席的主場嗎？」，王金平笑說，很難分！不過個人最後要支持誰，誰能當場分得出來。 國民黨主席江啟臣最後步出會場，他否認今天是他的「主場」，強調是中常委舉辦的春節餐敘，他只是受邀出席。江啟臣強調中常委每個月都有聚餐，本月改為春酒，大家都希望國民黨能在2022、2024年重返執政。記者問「為何前主席朱立倫、吳敦義沒來？」江啟臣說，不能人家有事不能來，就扣人家帽子吧。記者再問其他問題，江啟臣只笑說新年快樂！隨即轉身離開不再答覆。