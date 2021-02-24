特企／虛擬貨幣漲勢強勁　投資新手跟風合適？

近年全球疫情升溫、各國貨幣寬鬆政策刺激下熱錢持續湧入，帶動比特幣價格一路狂飆，但虛擬貨幣市場行情就像洗三溫暖般，投資人根本來不及喘息風險相對較高。

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股票王創辦人麥克洪老師解釋，因為虛擬貨幣有去中心化的特性，購買虛擬貨幣基本上只要買賣雙方談好，就能透過虛擬貨幣錢包交易投資，在低價的時候買入虛擬貨幣，等漲價了再以高價售出賺取利潤。

根據英國金融行為監理總署（FCA）指出，近期市場上出現許多含有加密貨幣在內的投資組合，不僅波動性高，而且可能根本沒有可靠的信憑機構，加上業者誇大報酬率或低估風險，使投資人除被收取高額費用，也暴露在高風險中，最壞的情況甚至是血本無歸，難怪股神巴菲特早就表明，他一輩子都不會碰比特幣。

根據麥克洪多年短線操作經驗，如果投資人想追逐短期買進賣出的標的，還有其他更好的選擇。

1. 當沖就是一種不用本金，只要負擔交易手續費，就能當日短線操作賺價差的交易方式，當天開盤後完成一買一賣來賺取價差。

2. 期貨的交易成本比台股、ETF來的還要低，買賣一次大約只要股票的五十分之一、ETF的三十分之一。而且期貨可以做多或做空，加上高槓桿的特性，只要拿部分的保證金就操作。

3. 如果想壓低交易成本同時達到避險目的，近年來熱門的ETF，不僅證交稅只有股票的3分之1（千分之0.1），管理費也比一般共同基金少

麥克洪 老師透過他所開發的股票期貨分析系統「股票王」，實際以融資短線進出元大台灣50（0050），結果報酬率達到172％，以現股操作的報酬率也有43%。

從去年開始受到全球股市的多頭大行情表現，吸引許多新手投資人進場開始投資，卻只聽信市場傳聞或小道消息就跟風投入資金，暴露在高風險的投資環境中。建議新手要有正確投資觀念，才能根據風險承受度、投資策略等，找到適合自己的投資工具，達到投資的目的。

「股票王經營團隊於2007年成立，有鑑於一般散戶投資者及專業法人對於市場資訊取得的不對稱性，致力於研究開發股票期貨分析系統，並定期在全台舉行免費教學課程（座談會報名資訊），盼能為廣大朋友建立正確觀念，協助指引投資方向。股票王以創造「雙贏、利潤共享」為宗旨，藉由專業師資團隊與獨創看盤軟體，解決投資時的不穩定因素，帶領學員們一同成長。」