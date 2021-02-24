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特企／虛擬貨幣漲勢強勁　投資新手跟風合適？

本報訊

2021-02-24 16:07:56

▲頂著交大電機博士學位及證券期貨雙分析師執照的麥克老師建議新手投資人要有正確的投資觀念，願意下功夫研究，來找到適合自己的投資工具。（圖／股票王FB）
▲頂著交大電機博士學位及證券期貨雙分析師執照的麥克老師建議新手投資人要有正確的投資觀念，願意下功夫研究，來找到適合自己的投資工具。（圖／股票王FB）

近年全球疫情升溫、各國貨幣寬鬆政策刺激下熱錢持續湧入，帶動比特幣價格一路狂飆，但虛擬貨幣市場行情就像洗三溫暖般，投資人根本來不及喘息風險相對較高。

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股票王創辦人麥克洪老師解釋，因為虛擬貨幣有去中心化的特性，購買虛擬貨幣基本上只要買賣雙方談好，就能透過虛擬貨幣錢包交易投資，在低價的時候買入虛擬貨幣，等漲價了再以高價售出賺取利潤。

根據英國金融行為監理總署（FCA）指出，近期市場上出現許多含有加密貨幣在內的投資組合，不僅波動性高，而且可能根本沒有可靠的信憑機構，加上業者誇大報酬率或低估風險，使投資人除被收取高額費用，也暴露在高風險中，最壞的情況甚至是血本無歸，難怪股神巴菲特早就表明，他一輩子都不會碰比特幣。

根據麥克洪多年短線操作經驗，如果投資人想追逐短期買進賣出的標的，還有其他更好的選擇。

1. 當沖就是一種不用本金，只要負擔交易手續費，就能當日短線操作賺價差的交易方式，當天開盤後完成一買一賣來賺取價差。

2. 期貨的交易成本比台股、ETF來的還要低，買賣一次大約只要股票的五十分之一、ETF的三十分之一。而且期貨可以做多或做空，加上高槓桿的特性，只要拿部分的保證金就操作。

3. 如果想壓低交易成本同時達到避險目的，近年來熱門的ETF，不僅證交稅只有股票的3分之1（千分之0.1），管理費也比一般共同基金少

麥克洪 老師透過他所開發的股票期貨分析系統「股票王」，實際以融資短線進出元大台灣50（0050），結果報酬率達到172％，以現股操作的報酬率也有43%。

從去年開始受到全球股市的多頭大行情表現，吸引許多新手投資人進場開始投資，卻只聽信市場傳聞或小道消息就跟風投入資金，暴露在高風險的投資環境中。建議新手要有正確投資觀念，才能根據風險承受度、投資策略等，找到適合自己的投資工具，達到投資的目的。

「股票王經營團隊於2007年成立，有鑑於一般散戶投資者及專業法人對於市場資訊取得的不對稱性，致力於研究開發股票期貨分析系統，並定期在全台舉行免費教學課程（座談會報名資訊），盼能為廣大朋友建立正確觀念，協助指引投資方向。股票王以創造「雙贏、利潤共享」為宗旨，藉由專業師資團隊與獨創看盤軟體，解決投資時的不穩定因素，帶領學員們一同成長。」

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