國家聯盟退出、賴清德不去 北市府：228活動照常舉行
新頭殼newtalk
2021-02-24 19:36:09
台北市政府本週日（28日）舉行二二八紀念活動，由於邀請前總統馬英九參加惹議，台灣國家聯盟聲明退出協辦，而原訂出席的副總統賴清德則以另有行程規劃為由，不出席活動。台北市副市長蔡炳坤今（24日）透露，昨天與台灣國家聯盟溝通，得知對方受到一些壓力，希望在這重要日子避免衝突，北市府也表達理解，而活動將按照既定計畫舉行。
蔡炳坤上午出席台北市二二八協會舉辦「二二八事件74週年追思暨座談會」，總統馬英九也出席。蔡炳坤表示，因為市長柯文哲今天有其他行程，由他代表出席。蔡炳坤表示，針對轉型正義議題，柯市長有非常清楚論調，就是解決現在問題、避免再度發生、最後才是追究過去的責任。對於台灣國家聯盟退出協辦，蔡炳坤指出，昨天有去拜訪，也非常慎重談了一個多小時，他主要再表達一下市政府作為主辦單位，一路在規劃上跟台灣國家聯盟、二二八協會2個協辦單位溝通都非常順暢，「當然，後來他們的確有受到一些壓力」，並告知他們面對壓力時，選擇這樣的方式主要是「避免衝突」，希望重要日子不要有衝突、對立，不希望有脫序情況，北市府也表達理解。蔡炳坤說，台灣國家聯盟雖然不參與協辦，但並沒有反對成員參加，北市府也了解他們的立場，但會按照既定的計畫舉辦。這是一年一度非常重要的日子，也希望透過紀念活動，了解過去的歷史，真正達成和解共生、也放下仇恨，真的能夠互相理解。至於被問及柯文哲228當天也要騎自行車挑戰「一日雙城」，但中途又要先回台北與馬英九同台，被解讀是「蹭馬」？蔡炳坤強調，二二八活動今年是北市府主辦，柯市長作為主人，一開始討論時就規劃好，那時原本賴清德副總統也可以出席，不是特別為誰，北市府是主人，應該更歡迎大家一起來參加，也歡迎二二八受難家屬參與。新聞來源為Newtalk 新頭殼