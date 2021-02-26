「城市印象大麥克」吸金氏紀錄鐵粉朝聖　網讚：台灣之光

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▲網友熱心幫Gorske的身影P上模擬圖，讓他可以圓夢隔空參加活動。（圖／取自FB網友P圖）

美國大麥克鐵粉Don Gorske，自1972年至今每天至少嗑上一顆大麥克，並在2016年獲得金氏世界紀錄認證，近日麥當勞在台灣的獨家特展《城市印象大麥克》裝置藝術展竟吸引他前來朝聖，他留言表示，自己很遺憾因為新冠肺炎無法到訪台灣，希望明年可以參加這個活動，引發大批網友關注。不僅推文讓台灣官方看到外，更有不少網友熱心幫Gorske的身影P上模擬圖，讓他可以圓夢隔空參加活動。此外，也有不少網友稱讚麥當勞，這項創舉成功讓世界看見台灣，真是另類的台灣之光。

對此，台灣麥當勞官方回應：「非常感謝Gorske先生長久以來對麥當勞的支持，更佩服他至今仍保持『全球吃過最多大麥克的人』金氏世界紀錄；雖然Gorske先生此次無法來到台灣，親睹《城市印象大麥克》裝置藝術展，但我們會額外製作一片花磚，贈送給在美國、身為大麥克忠實粉絲的他，希望Gorske先生將來能有機會親自造訪台灣，品嚐台灣的大麥克並感受台灣最美麗的風景-人情味。」台灣麥當勞《城市印象大麥克》裝置藝術展將於2/27至3/1快閃松山文創園區，現場拍照打卡還可領取限量買一送一券，喜歡大麥克和台灣特色藝術的民眾把握機會前往現場參與。