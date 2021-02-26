「城市印象大麥克」吸金氏紀錄鐵粉朝聖 網讚：台灣之光
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-26 12:00:00
台灣蔚為美食寶島，許多國際品牌也推出不少在地化的特色商品和亮眼的行為活動，讓台灣在國際上再掀話題，麥當勞日前宣布將與藝術團隊合作，於松菸展出「城市印象大麥克」，以大型裝置藝術模式展出，甚至就連美國最會吃大麥克的金氏世界紀錄保持人都前來留言，台灣麥當勞也暖心製作他的專屬花磚，讓疫情無法來台觀展的國外朋友也能感受到台灣人情味。
麥當勞的招牌漢堡「大麥克」是許多消費者喜愛的經典產品，甚至《經濟學人》還將大麥克做為衡量各國匯率的指標，麥當勞日前宣布將與藝術團隊跨界合作，團隊巧妙融合鐵花窗、彩色花磚以及壓花玻璃等在地元素，在松菸文化園區展出「城市印象大麥克」，而這項活動更獲得美國最會吃大麥克的金氏世界紀錄保持人熱列響應。
美國大麥克鐵粉Don Gorske，自1972年至今每天至少嗑上一顆大麥克，並在2016年獲得金氏世界紀錄認證，近日麥當勞在台灣的獨家特展《城市印象大麥克》裝置藝術展竟吸引他前來朝聖，他留言表示，自己很遺憾因為新冠肺炎無法到訪台灣，希望明年可以參加這個活動，引發大批網友關注。不僅推文讓台灣官方看到外，更有不少網友熱心幫Gorske的身影P上模擬圖，讓他可以圓夢隔空參加活動。此外，也有不少網友稱讚麥當勞，這項創舉成功讓世界看見台灣，真是另類的台灣之光。
對此，台灣麥當勞官方回應：「非常感謝Gorske先生長久以來對麥當勞的支持，更佩服他至今仍保持『全球吃過最多大麥克的人』金氏世界紀錄；雖然Gorske先生此次無法來到台灣，親睹《城市印象大麥克》裝置藝術展，但我們會額外製作一片花磚，贈送給在美國、身為大麥克忠實粉絲的他，希望Gorske先生將來能有機會親自造訪台灣，品嚐台灣的大麥克並感受台灣最美麗的風景-人情味。」台灣麥當勞《城市印象大麥克》裝置藝術展將於2/27至3/1快閃松山文創園區，現場拍照打卡還可領取限量買一送一券，喜歡大麥克和台灣特色藝術的民眾把握機會前往現場參與。