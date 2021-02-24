邁向科技產業 加工出口區招牌卸除新招牌3月登場
記者黃守作／高雄報導
2021-02-24 19:00:00
經濟部加工出口區管理處於今(24)日上午，在楠梓園區，舉行加工出口區招牌卸除儀式，將「楠梓加工出口區」的招牌卸下，象徵園區邁入下一個新階段，並將於3月28日掛上「科技產業園區」新招牌。
加工出口區招牌卸除儀式，管理處處長楊伯耕主持，加工出口區製衣工業同業公會總幹事李岡川、勞資關係協進會理事長徐漢忠、台灣加工出口區電機電子工業同業公會理事長周光春、加工出口區產業工會聯合會理事長侯彩鳳、加工出口區金屬品冶製公會理事長黃武璋、加工處副處長劉繼傳等人與會。 楊伯耕表示，回首過去，加工出口區以全球首創之工業與貿易促進制度，引領台灣走過經濟起飛的輝煌歲月，隨著我國產業蓬勃發展，陸續成立了高雄、楠梓、台中、臨廣、中港、屏東、台糖高雄物流、高雄軟體園區、楠梓第二園區及台中軟體園區等十大園區，各園區依據產業特色形成電子、面板、軟體設計等高科技產業的群聚重鎮。楊伯耕指出，歷經近55年的淬鍊，園區產業發展與時俱進，而為因應產業發展趨勢，以將「加工出口區」更名為「科技產業園區」，讓園區發展翻開新的篇章，邁向新榮景。