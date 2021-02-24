因應228連假 高雄市區監理所督導客運業者疏運
記者黃守作／高雄報導
2021-02-24 16:53:15
高雄市區監理所於今(24)日上午，派員到高雄市建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，督導客運業者防疫、疏運整備情形。
高雄市區監理所為因應228連續假期，由副所長曾秋蔭帶隊，到高雄市建國路沿線的國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站，督導客運業者疏運整備情形，客運業者均已完成車輛保養及預備車輛調度等工作，以迎接大量的返鄉及出遊旅客。高雄市區監理所所長陳崑山表示，此次督導重點，除查核駕駛人資格、車輛安全設施(滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋)、預售票預售情形外，亦針對客運業者防疫措施辦理情形進行查核，要求客運業者確實落實場站與車輛清潔及消毒工作，並應以海報及廣播宣導民眾注意「落實勤洗手」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等自我防護，以提供民眾安全的大眾運輸及候車環境，讓旅客安心選擇搭乘。高雄市區監理所副所長曾秋蔭指出，車站是南來北往人潮聚集的熱點，為保障返鄉出遊安全，已請客運業者加強客運及防疫安全自主管理，隨時注意可疑人員、物品，並依汽車運輸業管理規則規定，加強行車人員工時管理，避免超時駕駛，並籲請民眾在假期期間返鄉或出遊，多搭乘大眾運輸工具，省時安心有保障。