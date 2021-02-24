P聯盟／雷特無法註冊 黑人陳建州：規章疏漏
記者吳政紘/綜合報導
2021-02-24 16:33:17
P聯盟今天做出公告，由執行長黑人陳建州針對領航猿無法註冊洋將雷特（Julian Wright）做出說明。
以下為公告內容：日前（02/21）P. LEAGUE+ 公佈桃園領航猿未註冊成功新洋將雷特（Julian Wright），引起大家廣泛討論，在此特別說明聯盟做出未註冊成功的考量。根據聯盟賽事規章33.2：「球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整。外籍球員（洋將）同一球季只能註冊於同一隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理。）」按照規章解釋，雷特（Julian Wright）的身份已確定這季無法被其它隊註冊，而針對桃園領航猿提出「COVID-19疫情關係」申請特例，賽務決策委員會詢問法律意見，確認特例的解釋並不包含COVID-19的因素影響，因為於賽季之初，聯盟已經因應疫情開放各隊註冊三位外籍球員（洋將）。所以若任一球隊現有外籍球員（洋將）遭到釋出，依照目前規章是無法註冊到PLG的另一支球隊（特殊情況將交由賽務委員會決議），但在註冊截止日前進行三位外籍球員（洋將）更換都合乎規章；新竹街口攻城獅找來大勝（Branden Dawson）加盟，因其之前沒有註冊於PLG任何一隊，在新竹街口攻城獅已註銷雷特（Julian Wright）的情況下，註冊成功。對於未來的規章調整，聯盟將會在賽季結束後與法律顧問持續聽取各界意見以更完善相關制度，也希望所有球迷都能夠了解，所有的制度都必須被尊重與遵守，才能讓聯盟走得更遠更久。