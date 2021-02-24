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拒絕災害！高市勞工局辦局限空間作業安全觀摩

記者黃守作／高雄報導

2021-02-24 18:00:00

▲高雄市政府勞工局勞檢處舉辦進入污水池局限空間作業安全宣導觀摩會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.24)
▲高雄市政府勞工局勞檢處舉辦進入污水池局限空間作業安全宣導觀摩會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.24)
高雄市政府勞工局勞動檢查處於今(24)日上午，在台灣電力公司鳳山區營業處，舉辦進入污水池局限空間作業安全宣導觀摩會。由勞工局局長李煥熏主持，邀請高雄市政府水利局、經發局、大樓管理委員會、清潔管理服務業職業工會、油漆工業職業工會及水電裝置業職業工會等單位與會。
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▲高雄市政府勞工局勞檢處舉辦進入污水池局限空間作業安全宣導觀摩會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.24)
▲高雄市政府勞工局勞檢處舉辦進入污水池局限空間作業安全宣導觀摩會。(圖／記者黃守作攝，2021.02.24)
李煥熏表示，上個月發生人員進入污水池作業的死傷災害，市長陳其邁非常重視，立即指示強化相關防災對策，今(24)日透過宣導，並示範演練作業安全步驟，來教導業主及事業單位事前落實各項防災措施，該局勞檢處也將持續強化宣導、輔導及監督檢查等作為，共同來拒絕災害，保障工作者安全。  
李煥熏強調，污水池作業可能面臨缺氧、中毒、溺斃、墜落等危害，但因作業時間短暫，導致業者常常輕忽作業安全措施，一旦發生災害，又不易於第一時間察覺，以致未能及時救援，甚至因救援人員缺乏對局限空間危害的瞭解，貿然進入救援也發生災害，事業單位及勞工不可不慎。
李煥熏指出，今年1月在高雄市鼓山區大樓，發生勞工在地下室2樓進行污水池維修工程，因未落實作業安全步驟，致使吸入硫化氫後造成1死3傷災害，該局有鑑於污水池維修或保養是大樓建物重要的維護項目之一，為防範類似災害，該局勞檢處乃發文責令相關業者及管委會，應加強落實作業安全規定，並擴大舉辦教育訓練宣導觀摩會，以提升安全防災識能。  
此次的宣導演練示範重點，包括局限空間作業危害防止計畫的訂定，落實危害確認、氧氣及有害物濃度測定、實施通風換氣、安全管制、持續監控與災害救援等各項安全措施，並示範工安影像即時監控的作法，以加強科技防災的運用，以維安全。
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