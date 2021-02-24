拒絕災害！高市勞工局辦局限空間作業安全觀摩

我是廣告 請繼續往下閱讀
李煥熏表示，上個月發生人員進入污水池作業的死傷災害，市長陳其邁非常重視，立即指示強化相關防災對策，今(24)日透過宣導，並示範演練作業安全步驟，來教導業主及事業單位事前落實各項防災措施，該局勞檢處也將持續強化宣導、輔導及監督檢查等作為，共同來拒絕災害，保障工作者安全。 李煥熏強調，污水池作業可能面臨缺氧、中毒、溺斃、墜落等危害，但因作業時間短暫，導致業者常常輕忽作業安全措施，一旦發生災害，又不易於第一時間察覺，以致未能及時救援，甚至因救援人員缺乏對局限空間危害的瞭解，貿然進入救援也發生災害，事業單位及勞工不可不慎。李煥熏指出，今年1月在高雄市鼓山區大樓，發生勞工在地下室2樓進行污水池維修工程，因未落實作業安全步驟，致使吸入硫化氫後造成1死3傷災害，該局有鑑於污水池維修或保養是大樓建物重要的維護項目之一，為防範類似災害，該局勞檢處乃發文責令相關業者及管委會，應加強落實作業安全規定，並擴大舉辦教育訓練宣導觀摩會，以提升安全防災識能。 此次的宣導演練示範重點，包括局限空間作業危害防止計畫的訂定，落實危害確認、氧氣及有害物濃度測定、實施通風換氣、安全管制、持續監控與災害救援等各項安全措施，並示範工安影像即時監控的作法，以加強科技防災的運用，以維安全。