韓國瑜挑戰2024？　王金平：說不定他自己也不知道

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今天為農曆正月十三日，被視為關聖帝君的得道飛昇日，王金平特前往新北市土城區的順聖宮參拜關公；針對韓國瑜日前以「韓先生來敲門」的公益系列影片復出，恐劍指2024總統大位的看法？王金平表示，不清楚 ，這個他（韓國瑜）選不選，誰也不知道，只有他自己知道，說不定他自己也不知道，要等到國民黨內正式提名才知道。針對國民黨將於7月24日舉行黨主席的選舉，除中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中陸續表態參選外，現任主席江啟臣20日也宣布爭取連任；王金平說，樂見很多人都有意參與黨的運作，大家的共同期待就是國民黨能夠重新執政機會，眾志成城，他不了解韓國瑜，也非常感謝趙少康勇於參與，一切都會在黨的規則、運作下進行。王金平強調，不論總統的提名或黨主席選舉也好，「現在沒有說要支持誰，等到登記以後再說，會視情勢有什麼變化」；此外，王金平也透露，過年期間台北市長柯文哲、趙少康都有拜會他，他們什麼都談、談了很久，無所不談，江啟臣年前年後也經常到辦公室，討論黨內和國家的局勢，也常常和秘書長李乾隆討論黨務，「倒是韓國瑜市長還沒來談過」。身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今日與國民黨主席江啟臣同台出席「願景台灣2030」的論壇，「藍白合作」的傳聞甚囂塵上；王金平認為，在野黨團結一致，能夠結合成更強大的力量，為國家社會努力這也是好現象！至於是否接海基會的董事長？王金平說，「這方面沒有任何的訊息」，這應該要去問總統蔡英文。