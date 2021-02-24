何志偉中常會提紓困 惹惱蔡英文：不適合這裡討論
新頭殼newtalk
2021-02-24 18:13:45
民進黨今（24）日下午舉行中常會，中常委何志偉會中提議，要進一步延長紓困措施。不過，由於這會給人以黨領政的感覺，據轉述，兼任主席的總統蔡英文不太高興說，這個案子不太適合在這裡討論；請行政院與黨團再去協調。
紓困3.0將於今年6月底到期。外界也關心是否會繼續延長或提出紓困4.0。何志偉今日在中常會發言指出，政府是否要檢討紓困相關工作，再度延長。他說，台灣的防疫做得非常好、經濟也是亮眼，但全世界疫情仍然嚴峻，對台灣經濟還是有影響，青年創業也很辛苦，振興、紓困是否還要延長，對年輕人、中小企業做一些事情。不過，蔡英文則不太高興說，這個案子不太適合在這裡討論；請行政院與黨團再去協調。黨內人士指出，何志偉的提議牽涉到行政院具體案件的執行，會讓人家有以黨領政感覺。其次，原本紓困3.0的案子要到今年6月才到期，如果要延長，需要做一些準備，並經過立法院同意。立院黨團跟行政院本來就有平台在協調。但他也說，事實上，行政院目前都沒有所謂「紓困4.0」的說法，也沒有要增加預算。據轉述，黨秘書長林錫耀在黨務報告時也提到對於罷免案相關的因應。至於國民黨提出的兩個公投案，林錫耀說，目前稍微冷卻；但藻礁公投連署最近則有人在動員，黨會審慎因應。至於黨部最近成立專案辦公室，林錫耀則說，主要是黨中央有補助各縣市網路社群專員，需要有個窗口協調；但不是為了選舉本身，而是黨要提升戰力。黨發言人謝佩芬也說，民進黨從2016年執政後，中央黨部的工作一直都在做社會溝通、政策宣傳、謠言澄清。黨中央過去即因應需求成立特殊編組、專案辦公室，這次基於政經情勢變化、社會溝通模式改變，中央、地方有很多議題連動需求，因此，透過這個專案辦公室進一步強化中央黨部、地方黨部及黨公職對政治議題的推展及文宣合作。至於2022選舉，距離現在還有點太早，民進黨作為執政黨當下重點還是全力拼防疫、拼經濟、守護全民健康。新聞來源為Newtalk 新頭殼