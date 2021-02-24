盜刷友人銀行卡將吃牢飯！新加坡前環球小姐形象大損

曾經參選2017年新加坡環球小姐的佳麗王凱琳（Ashley Rita Wong）被爆盜刷兩名友人的信用卡購物，被新加坡警方逮補後她承認罪行，於11日被判坐牢6週。

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根據《海峽時報》報導，其中一名受害男子者表示，自己於2016年透過朋友結識王凱琳，某次兩人一同外出用餐時，他中途去上廁所不慎將錢包留在桌上，未料卻被王凱琳偷偷記下卡號資訊，並在同年8月到9月間多次盜刷他的信用卡，在Viagogo、Showpo等購物平台消費。

男子發現後質問王凱琳，而對方最後也承認。受害男子事後透過申訴得到店家償還款項，王凱琳則歸還了其他幾筆交易的金額。

另一名受害者則是一名女性，與王凱琳認識多年，她表示自己2016年某次試圖線上消費時被告知餘額不足，但明明父親才剛匯入1000多元新加坡幣（約新台幣21105元），她事後查看紀錄發現有兩筆未經她授權的交易，調查後得知是王凱琳盜刷她的金融卡。

王凱琳事後坦承，對兩名受害者是以同樣手法進行盜刷，共計盜刷2000新加坡幣（約新台幣42211元），她在2020年底曾公開道歉，並在法院上承認四項罪行，被判處6週刑期。

王凱琳靠著甜美笑容和陽光健美的形象參加2017年新加坡環球小姐，可說小有名氣，後來更成為一名遊戲實況主播，轉戰社群媒體，沒想到卻爆出盜刷醜聞，讓形象跌落谷底。