▲ 「Luxgen Fresh Zone+健康對策」URX 健康特仕版 98.8 萬起，全車系再送空氣清淨機

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記者會現場邀請耳鼻喉科王曜庭醫師現身說法，他表示：後疫情時代，國人已養成勤洗手、外出配戴口罩、居家使用抗菌電子產品的習慣，然而每天上下班、全家外出時會長時間共處的「車室空間」密閉式的環境其實更易滋生 PM2.5 等有害物質，這是國人很容易忽略的防疫缺口。因此車主在選購時，若能選擇有效淨化車室的品牌，將可以提供家人更全面的防護。這次納智捷所推出的「Luxgen Fresh Zone +健康對策」，想為台灣消費者提供三個 +0 的好消息，第一個 0 是【車室加0】：全車系升級標配 PM2.5 健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。為了回饋國人，入主全車系再享終生回廠免費臭氧殺菌服務。第二個 0 是【URX 7 人座加 0 就可以擁有價值 15,000 元的 LINK＋智聯網系統】，慶祝元月 URX 榮獲 7 人座 SUV 銷售冠軍，特別推出限量 URX 七人健康旗艦款（111.9 萬）/七人健康樂活款（98.8 萬），免費升級 LINK＋智聯網系統，透過鴻華先進調教，具有 AR 遠端控制、PM2.5一鍵清新、一鍵服務、車況檢視與 AI 手機鑰匙／數位鑰匙分享等功能，車外就能用手機啟動一鍵清新，過濾車室中 99.9% 的 PM2.5 有害懸浮微粒。 第三個 +0 是【居家 +0】，三月起入主納智捷全車系，可享有 SHARP AIoT 智慧空氣清淨機（售價 17,900 元），有效抑制浮游型新型冠狀病毒(註)。即使出門在外，亦可透過 AIoT 智慧遠端控制，輕鬆操控家中的空氣清淨機，自動偵測室內空氣的汙濁程度及運轉狀態。
PM2.5 健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。
- 三層過濾（濾網結構）：第一層（迎風面）／第二層（中央層）－皆能有效預防車內清潔車內空氣、PM2.5 過濾、消除自由基。第三層（背風面）－清淨車內空氣。
- 四種防護：
- 懸浮微粒及 PM2.5 過濾功能：有效過濾進入汽車空調系統的花粉、灰塵、細菌等，降低過敏及呼吸道疾病，並可減低 PM2.5 對人體的危害，維護車內空氣品質。
- 抗菌功能：能有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌孳生，進一步確保車內乘客健康。
- 多酚抗氧化、除自由基功能：茶多酚具有抗氧化、除自由基、防輻射、抗衰老、降血脂、血糖、抑菌抑酶等多種生理活性。
- 負離子 淨化空氣功能：負離子功能可抗發炎和緩細胞過度壓力, 並可降底呼道過敏反應。