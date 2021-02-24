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「Luxgen Fresh Zone+健康對策」URX 健康特仕版 98.8 萬起，全車系再送空氣清淨機

2GameSome - 有車賞

2021-02-24 17:25:00

「Luxgen Fresh Zone+健康對策」URX 健康特仕版 98.8 萬起，全車系再送空氣清淨機
▲ 「Luxgen Fresh Zone+健康對策」URX 健康特仕版 98.8 萬起，全車系再送空氣清淨機
納智捷與鴻華先進首次舉行聯合產品發表，推出「Luxgen Fresh Zone +健康對策」，透過「三層過濾、四種防護、一鍵清新」，以車聯網遠端遙控功能結合醫療級口罩濾材及負離子清新濾網，讓您與家人能在進入車室前就透過手機啟動車輛並預先有效過濾空氣中 99.9% 的 PM2.5 有害懸浮微粒，同時並可抑制包含大腸桿菌、金黃色葡萄球菌功能、肺炎桿菌在內等有害物質。
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圖左至右：納智捷總經理 蔡文榮、鴻華先進副董事長 左自生。
圖左至右：納智捷總經理 蔡文榮、鴻華先進副董事長 左自生。
記者會現場邀請耳鼻喉科王曜庭醫師現身說法，他表示：後疫情時代，國人已養成勤洗手、外出配戴口罩、居家使用抗菌電子產品的習慣，然而每天上下班、全家外出時會長時間共處的「車室空間」密閉式的環境其實更易滋生 PM2.5 等有害物質，這是國人很容易忽略的防疫缺口。因此車主在選購時，若能選擇有效淨化車室的品牌，將可以提供家人更全面的防護。
這次納智捷所推出的「Luxgen Fresh Zone +健康對策」，想為台灣消費者提供三個 +0 的好消息，第一個 0 是【車室加0】：全車系升級標配 PM2.5 健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。為了回饋國人，入主全車系再享終生回廠免費臭氧殺菌服務。第二個 0 是【URX 7 人座加 0 就可以擁有價值 15,000 元的 LINK智聯網系統】，慶祝元月 URX 榮獲 7 人座 SUV 銷售冠軍，特別推出限量 URX 七人健康旗艦款（111.9 萬）/七人健康樂活款（98.8 萬），免費升級 LINK智聯網系統，透過鴻華先進調教，具有 AR 遠端控制、PM2.5一鍵清新、一鍵服務、車況檢視與 AI 手機鑰匙／數位鑰匙分享等功能，車外就能用手機啟動一鍵清新，過濾車室中 99.9% 的 PM2.5 有害懸浮微粒。
第三個 +0 是【居家 +0，三月起入主納智捷全車系，可享有 SHARP AIoT 智慧空氣清淨機（售價 17,900 元），有效抑制浮游型新型冠狀病毒(註)。即使出門在外，亦可透過 AIoT 智慧遠端控制，輕鬆操控家中的空氣清淨機，自動偵測室內空氣的汙濁程度及運轉狀態。
PM2.5 健康對策濾網，具有三層過濾、四種防護功效，提供全家健康舒適的用車環境。
  • 三層過濾（濾網結構）：第一層（迎風面）／第二層（中央層）－皆能有效預防車內清潔車內空氣、PM2.5 過濾、消除自由基。第三層（背風面）－清淨車內空氣。
  • 四種防護：
  1. 懸浮微粒及 PM2.5 過濾功能：有效過濾進入汽車空調系統的花粉、灰塵、細菌等，降低過敏及呼吸道疾病，並可減低 PM2.5 對人體的危害，維護車內空氣品質。
  2. 抗菌功能：能有效抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌孳生，進一步確保車內乘客健康。
  3. 多酚抗氧化、除自由基功能：茶多酚具有抗氧化、除自由基、防輻射、抗衰老、降血脂、血糖、抑菌抑酶等多種生理活性。
  4. 負離子 淨化空氣功能：負離子功能可抗發炎和緩細胞過度壓力, 並可降底呼道過敏反應。
納智捷所推出的「Luxgen Fresh Zone +健康對策」，提供您和所愛的家人乘車時皆能享有最安全的環境保護，同時預防車內看不見的空污危機。

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