學測落點雪崩式下滑 52級分有望上台大
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-24 17:18:09｜2021-02-24 17:31:03
110學測成績今（24）天出爐，升學輔導專家劉駿豪表示，今年學測高分人數如「雪崩式」崩落，落點分析將是大工程，社會組或自然組參採4科的校系門檻最多可能比109學測下降5級分，預估今（2021）年52級分就能上台大。
劉駿豪說明，第三類組台大醫學系、陽明醫學系預估仍要國英數自4科滿級分，但今年58級分及有機會挑戰牙醫系，而社會組參採國英數社門檻更預估相較去年可降4級分，52級分就有希望上台大。自然組熱門科系組合國英數自總級分，預估較去年掉1至5級，社會組熱門科系組合國英數社總級分，較去年掉2至5級。而由於數學考科特別困難，但成績分布與106學年度較相似，建議考生去大學甄選會網站查詢106學年該科系數學成績門檻，再搭配累積人數回推。劉駿豪預估，今年自然組國英數自科系組合台大門檻約在53級分，清大、交大、成大門檻51級分，中字輩門檻則在48級分；社會組國英數社科系組合台大門檻則落在52級、政大門檻50級、台師大門檻48級分。劉駿豪指出，考生參加個人申請管道最多填6個志願，通常建議2個夢幻科系、2個落點科系、2個保守必上科系，由於110學測高分群人數大幅減少，許多校系的一階篩選通過門檻也可能因此降低。劉駿豪表示，個人申請管道自然組參採國英數自組合的校系，通過一階篩選的門檻可能比去年下降1至5級分，社會組參採國英數社組合的校系，通過門檻可能比去年下降2至5級分。