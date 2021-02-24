標案瑕疵遭廢！桃機三航廈招標 三星與榮工再度通過審查
記者陳致宇／台北報導
2021-02-24 17:29:53｜2021-02-24 17:29:56
桃園國際機場第三航廈土建工程招標案日前因出現重大瑕疵遭廢標，經檢討後於2月4日再度公開招標，今（24）日開資格標，由Samsung C&T Corporation與榮工工程股份有限公司組成團隊通過審查，預計於3月底前完成評選。
桃機公司表示，桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程選擇性招標第二次招標之第一階段資格標，今日上午10時截止投標，計有由Samsung C&T Corporation／榮工工程股份有限公司共同合作之1組廠商參與投標；經下午2時開標，該組廠商順利通過資格審查。桃機公司指出，後續將儘速啟動第二階段規格標之邀標作業，預計於3月底前完成評選，後續將與得標團隊共同合作打造全新國家門面。桃機第三航廈土建工程第二階段規格標原於1月18日開標，當時由Samsung C&T Corporation ／榮工工程股份有限公司共同投標廠商通過，不料，桃機公司工作小組於進行審查時，發現該共同投標團隊之服務建議書內容，將本工程最有利標之評選委員列入其工作成員名單中，違反「採購評選委員會審議規則」第14-1條規定，因此決議廢標處理。桃機公司代理董事長林國顯也說，預估第三航廈完工時辰將延宕2至3個月的時間。