藻礁公投連署倒數4天　尚缺24萬份

（中央社記者張雄風台北24日電）搶救藻礁公投連署進入倒數，據統計距35萬門檻尚缺24萬餘份；對於經濟部及中油公司對於三接工程不斷澄清，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也在臉書釋疑，提出開發案的確影響藻礁生態。
環團與桃園在地居民共同發起搶救藻礁公投將於28日截止，根據工作小組統計，截至23日晚間，收到的實際總份數共10萬7278份，距35萬的連署門檻尚缺24萬2722份。藻礁公投連署自去年12月11日啟動至今，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政雖透過各方管道宣傳，但進度牛步；今年2月22日趁開學，小組更號召全台約30所大學投入校園藻礁公投連署擺攤、或到課堂宣講募集連署書的行列，開學首日共募得3496份連署書。對於經濟部及中油公司不斷對外澄清，第三天然氣接收站興建計畫未新增任何填區，潘忠政提到，三接是由觀塘「工業區」和「工業港」兩案組成，依環評資料，工業港將「新增」填海造地約21公頃，但中油與經濟部絕口不提，誤導大眾。此外，潘忠政引用相關論文顯示，觀塘工業港開發範圍的下面，就是藻礁生態系，桃園藻礁地形向海延伸範圍至少5公里，中油三接目前方案，顯然仍在藻礁區範圍。藻礁議題雖引起關注，但也有民眾站在支持開發的立場。在「珍愛桃園藻礁」臉書中有民眾留言反指「哪個燒的不排碳，天然氣已經最環保了」；也有人認為任何替代方案都會對環境造成衝擊，環團應說明不同方案間對經濟及環境的影響為何；指責說某方案對環境造成衝擊，因此不能施行，理由並不充分。（編輯：張芷瑄）1100224