港府宣布上調股票印花稅30% 港股跌近千點失守三萬大關
國際中心詹凌瑀/綜合報導
2021-02-24 17:33:02｜2021-02-24 17:33:31
香港財政司司長陳茂波今（24）日宣讀的《財政預算案》中提及，決定提交法案上調股票印花稅至0.13%，是香港自1993年以來首次提高股票交易印花稅，消息一出，恒生指數一度重挫1088點，收盤時跌914點至29718點，實際凈賣出近200億港元，創歷史新高。
陳茂波今天正式公布股票印花稅上調一事，更提到受經濟環境和疫情影響，香港本地企業和民眾普遍仍面對相當的財政壓力，不適合調整做為政府主要收入來源的利得稅和薪俸稅的稅率，政府會在適當時候做出調整。香港交易所2020年盈利創新高，然而受到上調印花稅消息的衝擊，港交所一度瀉近12%，創2015年以來最大單日跌幅。其中，大型科技網路股跌幅最深，騰訊跌穿700元，跌近3%；阿里巴巴跌2.1%，收盤價242.4元；小米集團跌近5%、。京東集團跌4.1%，快手則是已連跌5日，收盤價332.2元，重挫7.2%。《香港經濟日報》報導指出，如果1股騰訊價格700港元，買入1手100股騰訊就要7萬港元，買賣雙方各付0.1%印花稅，也就是70港元，稅後雙方需付91港元，多出21港元。對政府提高股票交易印花稅的決定，香港交易所表示感到失望，但可以了解這項稅收將是政府財政收入的重要來源。港交所稱會與所有持份者緊密合作，繼續推動香港資本市場的持續成功、韌力、競爭力和吸引力。