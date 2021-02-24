泰籍女星二度接下陸綜 人間芭比公開不挨餓瘦身法
記者賴正琳/綜合報導
2021-02-24 17:39:49
韓國女團BLACKPINK的23歲泰國成員Lisa，有「人間芭比」封號，14歲遠赴異鄉打拚，每天在陌生、語言不通的韓國，長時間做高強度訓練，走紅後又得面對黑粉批評，但她不玻璃心，努力不懈，堅信自己一定會成功。近期她再度接下知名大陸選秀節目《青春有你》第三季的導師，在導師公演上大秀熱舞和好身材。
BLACKPINK於2016年出道，是YG繼2NE1之後，最受關注的女子天團，Lisa精湛舞藝搭配宛如芭比般的高顏值，使她人氣急速攀升。去年10月進軍大陸演藝圈後相當成功，在選秀節目《青春有你2》擔任導師。Instagram目前已突破4600多萬追蹤人數，可說是韓國藝人之冠。官方身高 167cm，體重只有 45kg的lisa，腰圍只有51cm（約20吋），除了平常練習勤勞因而保持身材之外，lisa曾在節目中透漏她從來不節食，因為運動量非常大，她通常都遵循「吃多少動多少」法則，肚子餓就吃，但也不暴飲暴食，採取少食多餐的方法。另外，除了排舞之外，她還會跳提拉皮斯讓身材變修長，和玩直立板單槳衝浪鍛鍊核心。