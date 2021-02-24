228中樞紀念儀式移師高雄　陳其邁先拜訪受難者家屬

二二八事件今年74周年，今年中樞儀式將在高雄舉行，高雄市長陳其邁今（24）日先在高雄市228關懷協會王文宏理事長陪同下，拜訪因228事件遭判刑的蘇泰山家屬蘇國偉、蘇國禎，以及在高雄要塞司令部遭囚害遇難的和平代表凃光明之子凃世文，希望

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「蘇泰山」曾任鳳山信用組合理事、高雄州米殼商同業組合副組合長，為本島產米界貢獻良多，1946年成為鳳山鎮首任鎮長，後交棒王連生，隔年1947年與簡吉、王清佐、黃聯登、彭清靠等人共同擔任三民主義青年團分團部第一屆幹事會，並擔任鳳山區隊長，228事件發生時，蘇泰山正擔任國民黨的高雄縣財務委員，期間蘇泰山遭人密報於3月6日在鳳山中山堂門口發表煽動民眾組織武裝運動言論，被逮捕後初判為陰謀以暴動方法意圖顛覆政府處以有期徒刑1年6個月，緩刑3年，複判則改為「蘇泰山以言詞公然煽動他人犯罪，處有期徒刑1年6個月，褫奪公權一年，如查明合於緩刑條件，並准宣告緩刑3年」。

經家屬長期的資料蒐集，向228事件紀念基金會申請回復名譽，原規劃於2020年228事件73周年中樞紀念儀式中，由總統頒發回復名譽證書，惟因當時新冠肺炎嚴峻，家屬未能親至現場獲頒證書，蘇泰山孫女蘇彥蓁近日致信給高雄市市長陳其邁表達遺憾與期盼，陳市長於24日前往鳳山拜訪並與家屬合照，圓了家屬為父親、祖父平反名譽的一個期盼！

▲高雄市長陳其邁拜訪凃光明家屬凃世文（右二）。（圖／高雄市立歷史博物館提供）

陳其邁隨後也拜訪高雄市228關懷協會前理事長凃世文，凃世文的父親「凃光明」為228事件前往高雄要塞司令部談判的和平代表之一，卻遭高雄要塞司令彭孟緝以持槍為由將其與范滄榕、曾豐明殺害；1993年2月28日，高雄市228和平紀念碑落成，由凃光明子凃世文以受難者家屬身份上臺述說於事件後家中遭遇警總迫害情形。2003年8月，由陳水扁總統頒佈回復名譽證書。