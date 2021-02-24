巷仔內／柯文哲、江啟臣頻率對不上 「藍白合」要再磨合
記者丁上程／特稿
2021-02-24 18:10:29｜2021-02-24 18:27:36
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲應國民黨主席江啟臣之邀，參加「願景台灣2030」論壇。由於在野兩大黨主席難得同台，也被外界直指是「藍白合作」的起手式。面對傳言，雙方在會前都不約而同表示，僅是在政策議題上的相互合作，不過論壇過程中，柯文哲數度拋球給江啟臣，卻遭「已讀不回」，讓柯文哲只能在結論反酸江啟臣「台灣不缺發現問題的人」，藍白合漸行漸遠。
這場象徵「藍白合作」的政治戲碼，其實柯文哲與江啟臣各有盤算；而國民黨的這場「願景台灣」論壇，剛好成為雙方都非常需要的最佳舞台。對於江啟臣來說，上週末宣布爭取黨主席連任後，原本在國民黨內聲量就不高的他，亟欲增加自己出現在媒體版面的機率；此外在宣布參選後，江啟臣也希望能為國民黨注入一股新的風向，先不論國民黨基層黨員是看好或看衰，都能增添基層對江啟臣「有意改革」的印象。至於柯文哲的部分，則因為台灣民眾黨日前陷入「寄生國會」的負面風評中，急需話題轉移關注度，再加上日前明倫社宅租金過高的爭議，讓柯文哲被貼上反居住正義的標籤，這時候也急需舞台重新闡述論調，擦亮「居住正義」這個當初他參選市長時很重要的招牌。不過隨著江啟臣在論壇開始前「光復北台灣」、「以自家候選人為主」的說法，似乎也先將「藍白合」限縮在議題的小圈圈中，無法延續到選戰合作上。而柯文哲則自始至終強調雙方合作僅限於政策議題，「選舉什麼的投票日前半年再來煩惱就好。」不過政策議題上，針對囤房稅、多屋稅等與居住正義相關的稅制修法，柯文哲直球投給江啟臣，呼籲「立法院不要打假球」，不過卻遭江啟臣「已讀不回」。柯江兩人頻率對不上，「藍白合」不要說2022年選舉，就連政策上能否順暢合作，都先打上大問號。雖然柯江兩人看似以「對不到頻率」黯然收場，不過隨著柯文哲從各縣市收編了許多「前藍營」政治人物，想要爭取部分藍營選票的動作不言可喻；江啟臣則是象徵著黨內青壯改革派，想要藉由民眾黨吸納更多年輕人支持，進而讓國民黨內年輕化。雙方各自的政治盤算，仍會驅使著「藍白合」政治大戲持續上演。