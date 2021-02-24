吳宗憲嗆翁立友太笨　「開記者會要先問我」

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吳宗憲提告網紅館長（陳之漢），求償200萬元，他強調告到底，「大家都有朋友，不用不斷放話，很無聊，我們也被砍過，不過縫18針，日子一樣快快樂樂，很簡單，我一樣一句話，你對台灣有什麼貢獻？如果沒有，閉上你的嘴。」過年有和準女婿Wilson吃飯嗎？吳宗憲虧好友王世均一把：「女婿等於是岳父的仇家，我們怎麼可能跟仇家吃飯呢？這句話是洪曉蕾爸爸跟我說的。」而新冠肺炎疫苗正熱，吳宗憲不急著打：「我上次打流感疫苗有點頭暈，我先不要，再觀察一下。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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