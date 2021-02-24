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吳宗憲嗆翁立友太笨　「開記者會要先問我」

記者羅凌筠/台北報導

2021-02-24 18:22:35｜2021-02-24 18:23:20

▲吳宗憲（左）、康康評翁立友危機處理失當。（圖／記者陳明安攝）
▲吳宗憲（左）、康康評翁立友危機處理失當。（圖／記者陳明安攝）
吳宗憲今（24）日出席隱世餐酒館開幕記者會，談到翁立友開記者會反駁性騷擾，卻與當事人雞排妹避不見面，被網友罵翻，吳宗憲直言翁立友處理失分：「他太笨了，開記者會要先問我啊，他講的不是那麼妥貼，但沒辦法，也是他真情流露。」
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▲雞排妹、翁立友互不提告的原因曝光。（圖／記者葉政勳攝,
▲翁立友（左）躲避雞排妹被罵翻。（圖／記者葉政勳攝, 2021.02.05）
吳宗憲提告網紅館長（陳之漢），求償200萬元，他強調告到底，「大家都有朋友，不用不斷放話，很無聊，我們也被砍過，不過縫18針，日子一樣快快樂樂，很簡單，我一樣一句話，你對台灣有什麼貢獻？如果沒有，閉上你的嘴。」
過年有和準女婿Wilson吃飯嗎？吳宗憲虧好友王世均一把：「女婿等於是岳父的仇家，我們怎麼可能跟仇家吃飯呢？這句話是洪曉蕾爸爸跟我說的。」而新冠肺炎疫苗正熱，吳宗憲不急著打：「我上次打流感疫苗有點頭暈，我先不要，再觀察一下。」
▲吳宗憲（左起）、康康、洪曉蕾、王世均站台。（圖／記者陳明安攝）
▲吳宗憲（左起）、康康、洪曉蕾、王世均站台。（圖／記者陳明安攝）
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