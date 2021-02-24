高中同桌合資自創日青優格 呼你「日日攏呷青」好滋味

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日青優格創辦人張晴雅與梁荃瑋是高中同學，後來又同在百貨專櫃銷售香氛產品，認識超過18年。談及創業過程，梁荃瑋表示，從小深受免疫力低落引發腸道、過敏等症狀困擾，加上曾多次結伴到歐洲考察市場時發現，台灣的優格口感不如歐美順口，酸度偏高，因此當兩人決定創業時，有志一同，選擇投入健康食品─高品質優格行業。

▲日青優格口感軟嫩柔順不酸澀，搭配果粒、麥片吃最適配。（圖／記者金武鳳攝，2021.2.24)

經過半年學習與籌備，「日青」品牌誕生。梁荃瑋說，日青寓含「日日攏愛呷青」，是阿嬤口中那句吃新鮮的叮嚀，也是她倆對健康生活的初衷。「日青」主打無糖優格、果粒果醬及自家烘焙燕麥等。4年來，由擅長手藝的張晴雅負責研發製作產品，梁荃瑋負責內外場行政事務，兩人各司其職，生意做得有聲有色，由網路宅配紅到開設實體店鋪，在台中市南屯區大隆路、河南路、永春東路一連開設3家門市店，目前已有2,000多位會員，並經常接受廠商邀請，辦活動分享優格產品。

▲日青優格有多種包裝方便攜帶或全家人使用。近期更配合節令，推出全台首創、有七種莓果的無糖優格莓果斑克（右）。（圖／記者金武鳳攝，2021.2.24)

其中，最受消費者肯定的，除了優格口感滑順不酸澀，更有多種包裝方便攜帶或全家人使用。近期更配合節令，推出全台首創、有七種莓果的無糖優格莓果斑克（黑醋栗、藍莓、蔓越莓、巴西莓、黑莓、覆盆莓、草莓），來自天然水果的酸甜味，豐富無糖優格的口感，更顛覆傳統對無糖優格印象。

▲日青優格應邀在台中勤美誠品綠園道舉辦快閃櫃活動，為此特與星野製果合作推出散步美食─莓果斑克優優飲與布丁燒組合。（圖／記者金武鳳攝，2021.2.24)

張晴雅表示，優格的益處多多，可以有效改善腸道生態，而最佳食用時間，建議在飯後2小時內，活菌通過腸道最多、效果最好；而睡前2小時內食用優格，也有助於鈣質吸收，還可助眠。

▲日青優格創立四年，已在台中展店三家，今年宣示要跨出台中，往北部發展。（圖／記者金武鳳攝，2021.2.24)

3月一整月，日青優格應邀在台中勤美誠品綠園道舉辦快閃櫃活動，為此特與星野製果合作推出散步美食─莓果斑克優優飲與布丁燒組合，優惠價138元，好吃又方便攜帶，最適合民眾就近到草悟道野餐，享受悠閒春日時光。