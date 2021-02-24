3男性侵完丟街頭！梁云菲揭14歲翹家悲劇
記者羅凌筠/綜合報導
2021-02-24 18:58:13｜2021-02-24 18:59:42
「國光女神」梁云菲身材火辣，上遍綜藝節目，近日她在《單身行不行》自剖叛逆過往，因受不了醫生父親的高壓教育，梁云菲國中翹家流落街頭，誤交壞朋友，遭遇3男集體性侵害的悲劇，至今還在吃創傷症侯群的藥。
梁云菲14歲偷爸爸的錢翹家，流落街頭遇到小混混追求，「他摩托車改得很酷很炫，我覺得哇！好像很厲害，可以被照顧了。」沒想到誤入陷阱，對方找了朋友一起灌梁云菲酒，當時她年輕不懂事，以為獲得同儕認同，「好像我有面子，大家都喜歡我」，萬萬沒想到一喝醉後，3人輪流對她性侵害。其中1個男生還有老婆，梁云菲說出記到現在的夢魘：「那個夫妻的老婆從頭到尾在現場看，結束之後還幫我洗澡，洗完把我丟在路邊街頭，我沒有穿鞋子還下雨，這是我翹家在外面遇到不好的事情。」梁云菲當時什麼險境都遇過，曾經沒錢在保齡球館遊蕩，遇到70歲老伯伯拐她上車，載到荒郊野外做不堪的事情，她坦言，因為童年受過這些委屈，至今還在吃創傷症侯群的藥，對抗傷痛回憶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！