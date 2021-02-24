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中職／獅象大戰313登場　球迷看球可望獲按摩

記者吳政紘/綜合報導

2021-02-24 19:30:31

▲中職獅象大戰3月13日登場。（圖/獅隊提供）
▲中職獅象大戰3月13日登場。（圖/獅隊提供）
2021年統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，3.13(六)台南棒球場正式開打迎戰勁旅中信兄弟，而3.14(日)將在台南棒球場對戰重返職棒，味全龍首度客場出賽，中華職棒開幕戰首週場場精彩，而同樣的龍象獅經典對戰組合隔週(3.20~21)將前進高雄澄清湖棒球場再次對決。
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2021年統一獅主場開幕戰週活動OPENING SERIES，自3.13~3.21連續兩週對戰中信兄弟及味全龍，而獅、龍、象都是讓人津津樂道經典對戰組合，2020年統一獅勇奪隊史第10座總冠軍戰榮耀，回顧獅子軍總冠軍經典對決，象、龍都是曾經屢次對決的榮耀對手，連續兩週週末、週日主賽事，獅隊將推出「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動，本次活動將由合作夥伴輝葉按摩椅冠名贊助，當天場內外結合輝葉按摩椅品牌，推出各項體驗活動，其中3.13(六)、14(日)、20(六)及21(日)，假日主場賽事特別規劃「輝葉按摩椅ＭＶＰ勝場大賞」，獅隊贏球選手將可獲得由輝葉提供的精美按摩禮品，現場也將抽出幸運球迷1位，可以獲得「輝葉按摩椅Ｘ統一獅」聯名商品。
2021年統一獅開幕戰暨上半季主場賽事，預計於2.26(五) 12:00~2.28(日) 11:59 開放2020/2021年統一獅VIP會員優先購票，而2.28(日) 12:00~3.3(三) 11:59開放兆豐銀行聯名卡優先購票，3.3(三)12:00起將全面開賣，售票平台為全台統一超商ibon售票系統及ibon網路售票系統。
「2021 輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」
3.13(六) 17：05 象vs獅  台南棒球場
3.14(日) 17：05 龍vs獅  台南棒球場
3.20(六) 17：05 龍vs獅  澄清湖棒球場
3.21(日) 14：05 象vs獅  澄清湖棒球場
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