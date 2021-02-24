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P聯盟／打臉酸民！攻城獅再簽回雷特

記者吳政紘/綜合報導

2021-02-24 21:09:22

▲前攻城獅洋將雷特回歸。（圖／領航猿提供）
▲前攻城獅洋將雷特回歸。（圖／攻城獅提供）

新竹街口攻城獅於今(24)日正式對外宣布簽回洋將雷特(Julian Wright)，下半季將以「球員技巧發展教練」身份參與球隊訓練，

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盼能借助雷特強化攻城獅本土鋒線球員攻防技巧。雷特除了場下多才多藝外，同時也是位籃球發展訓練師，

於美國擔任籃球發展訓練中心的負責人，協助業餘與職業球員發展各項基礎與進階技巧。

另外，雷特也提供球隊一份完整訓練計畫，除了訓練本土鋒線球員外，

雷特也希望能投入未來球團舉辦的兒童訓練營，在台灣幫助更多喜歡籃球的孩子們，並帶給台灣基層籃球更不同的訓練與課程。

 

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