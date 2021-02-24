報名淡古創意元宵活動 送你最潮「防疫燈籠」
記者陳志仁／新北報導
2021-02-24 22:20:49
元宵節提什麼燈？提「防疫」燈籠最潮！淡古館員發揮創意，用回收的宣傳單來包裝酒精瓶，搖身變成限量的防疫燈籠，索完為止；此外，還利用新北市文化局紅包袋改造而成的紙燈籠也相當吸睛，不但環保又有氣氛，提前為元宵節在淡水海關碼頭的猜燈謎活動暖身！
新北市立淡水古蹟博物館將於26日的17時至19時，在淡水海關碼頭舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」的活動，明（25）日中午12時於淡古官方網站開放報名，20名額滿為止，餘額開放現場報名；凡報名成功者，即可免費體驗浴衣1次及贈送彩色燈籠1個，闖關完成猜燈謎遊戲者，再加碼玩扭蛋1次。淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，沒有搶到名額的民眾也別懊惱，活動現場開放前50位民眾提著自製的創意燈籠來玩猜燈謎遊戲，完成的人能玩1次扭蛋；而淡水街長多田榮吉故居的熱門活動「青春山海線-來去古蹟當Coser」，配合節日首度移師至淡水海關碼頭，邀民眾身穿浴衣及提彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。黃麗鈴指出，為了讓更多的人了解傳統節慶及親近古蹟，特別在元宵節舉辦活動，希望透過猜燈謎的遊戲，從中認識古蹟的歷史故事；另配合秋冬防疫專案，入館需全程戴口罩、量額溫並採實聯制，體溫超過37.5度者不開放進入，入口處備有酒精供民眾消毒，更多資訊可上淡古的粉絲專頁查詢、追蹤。
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