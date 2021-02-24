NOW辯風向／包緊不性感？梓梓挑戰脫靴辣招　姿勢超撩人

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（24）日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二季第七集，這集邀請到了性感女團陳伊和董梓甯與藝人大根，與學生代表們討論「包緊緊就不能性感嗎？」，今天與會來賓和學生代表也特地為了辯論主題換上自認性感的穿搭，性感女神陳伊和董梓甯更是親自示範撩人姿勢，就連主持人阿樂也忍不住好好學習了一番。

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節目一開始主持人阿樂就根據《網路溫度計》的統計結果，揭曉了眾人認為性感部位的前五名，其中就分別由「修長手指」、「A4細腰」、「逆天長腿」、「勻稱美胸」、「飽滿翹臀」佔據了第五到第一名的位置，而辯論開始前認為「性感就是要露」的正方比例僅有11%，相反的支持「性感不必靠露」的反方比例則高達89%，兩者懸殊差距就連主持人宋少卿也驚訝吐槽「該不會都是女性投票吧！」。

▲本集節目邀請來賓穿上自認「最性感的穿搭」。（圖／《NOWnews》影像中心）

本集節目邀請參與的藝人來賓和學生代表都穿上自己認為「性感」的穿搭方式，支持「包緊緊也能性感」的梓梓（董梓甯）也在辯論開始前向眾人展示了自己的長腿與穿搭想法；陳伊則解釋自己穿的貼身洋裝能將身體曲線嶄露無遺，現場看完兩人對於性感的不同詮釋也不禁連聲讚嘆，為今天的辯論拉開序幕。

支持「穿愈少愈吸睛」的正方只有《NOW辯風向》的效果王左丹奴和虎牙甜心陳伊，首先伊伊就認為「有自信就不要害怕展現」，提到線上女藝人、明星等公眾人物在社群媒體上貼出的辣照或是性感桌曆、寫真都會以「大尺度」的方式呈現；左丹奴接著更指出三金典禮上的女星們也會透過服裝剪裁呈現性感模樣吸引眼球和話題性，兩人支持穿愈少愈吸睛的論述成功讓觀看民眾改變想法，支持正方的比例開始上升。

▲陳伊自言辛苦練的身材，就是要自信展露。（圖／《NOWnews》影像中心）

輪到反方回合，大根則由生理、心理的反應解釋他「性感不只是靠服裝來支撐」的想法，認為保有若隱若現想像空間才是性感。接著辯論女神Eri則舉出「性感是一種氛圍」的論點，舉例像是身上的氣味、動作和姿勢都能創造「性感氛圍」，所謂的性感應該是自己定義，並不是有傲人的雙峰或六塊肌才是唯一的性感標準；穿著小露香肩禮服的畢盈盈接著也贊同表示「引人遐想的性感才高招」，強調像是中國的旗袍、日本的和服或是撩髮露出後頸等舉手投足營造出來的性感才是高招。

▲梓梓現場示範性感脫靴。（圖／《NOWnews》影像中心）

最後反方由梓梓總結「裸露不是沒有性感，但包緊緊也能很性感！」，她舉例像是動畫《海賊王》的角色聲優就會讓她感覺相當性感，接著她更自曝曾和陳伊在海邊裸奔的狂舉，直言當時半夜在海邊裸奔的情況「超醜，一點都不性感」。現場更直接示範如何利用舉手投足展示所謂的「性感」是一種氛圍，先是利用綁頭髮的瞬間露出玉頸，更巧妙地在椅子上展現「男友前脫鞋小心機」，吸睛效果滿分就連阿樂也連忙上前想從梓梓身上學會這招。不過就在阿樂賣弄性感時，竟意外把襪子「瞄錯方向」踢到宋少卿臉上，宋少卿也不禁臉綠表示阿樂這是「東施效顰」。

▲阿樂「練習」同時意外把要踢向左丹奴的襪子往宋少卿臉上丟。（圖／《NOWnews》影像中心）

儘管雙方在「質詢答辯」中對於性感是否就得靠著衣物遮蔽、性感是否只有裸露等論點言辭交鋒激烈，正方也在這階段成功提高了4%的支持率；但到了「誰來大辯」回答網友問題後，正方還是跌回11%，支持「包緊緊也能性感」的反方則以89%的超高支持率贏下了本周辯論。最後宋少卿與阿樂也誠實表示，或許露出有自信的部位的確能夠增添性感魅力，但也不必認為一定得符合大眾標準才是美，不論穿得多寡都能展現出自己個人的魅力。

▲最終民眾仍支持不必穿太少也能展現性感，結果由反方贏下本次辯論。（圖／《NOWnews》影像中心）

《NOW辯風向》目前於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：楊智傑）