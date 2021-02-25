今高溫飆升30度 元宵夜變天轉涼
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-25 07:56:53
中央氣象局指出，今（25）日東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，西半部高溫可達28至30度，東半部也有26度左右，至於各地低溫大致在17至20度﹔此外，氣象局今晨針對臺灣西半部地區及金門、馬祖發布濃霧特報，臺中能見度不足200公尺，交通往返請留意航班資訊及行車安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中提到，今晨東北風減弱，台灣上空有零散的中低雲，降水回波大多在東側海面上，陸地上偶有弱回波通過，台南、高雄近山區交界及東半部有局部少量飄雨﹔今晨氣溫與昨晨近似，有升有降僅小幅變化；截至5：07低溫依序為：花蓮壽豐鄉13.3度，苗栗三灣鄉14.9度，新竹峨眉鄉15.3度。其他各地區低溫：北部(桃園大溪區)15.8度，中部(台中清水區)15.9度，南部(台南六甲區)16.6度；台北南港區18.3度。吳德榮說，最新(24日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至元宵節（26日）東北風續減弱轉東南風，各地為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；中南部及金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。今日白天起氣溫：北部16至28度，中部16至29度，南部17至30度，東部15至28度。吳德榮表示，元宵（26）夜，東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；連假第1天（27日）新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇；北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴，氣溫稍降。連假第2天（28日）各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。連假第3天（1日）各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼微冷；連假第2、3天中南部及金馬也是易起霧的天氣。吳德榮也指出，下週二、三（2、3日）另一波冷空氣南下，迎風面轉雨、氣溫降，目前模擬強度略調弱，而與前波相近；但各國模式都還在調整，應持續密切觀察。