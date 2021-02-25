巴西聖保羅疫情惡化　將採夜間限制措施

聖保羅州長多利亞（João Doria）今天在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情記者會表示，現行規定已限制所有非基礎服務的營業場所只能營業到晚上10時，新措施的主要目標是街頭群聚和非法活動，武裝警察、衛生稽查單位和消費者保護單位將負責稽查。根據新措施，不遵守規定的營業場所和民眾可遭罰款，個人罰款為巴西幣552.71元（約新台幣2839.04元），營業場所的罰款將根據現場人數計算，每人巴西幣5294.38元（約新台幣2萬7218.09元）。雖然如此，多利亞指出，稽查焦點將是遏止非法派對和群聚，稽查人員不會對正在回家或上下班的人開罰單；參加派對的人也只會被警告，不會被開罰單，只有組織派對的人會被罰款。聖保羅州經濟發展廳長艾倫（Patrícia Ellen）指出，雖然巴西憲法確保人民來去的自由，夜間限制活動期間的公共交通工具將減少，武裝警察可以實施臨檢，盤問民眾在街上逗留的原因；尤其是有人群聚集時，將有更嚴格的監督行動。聖保羅2019冠狀病毒疾病應急中心督導梅尼士（Paulo Menezes）指出，晚上11時至5時限制人群活動的目的是為避免非法派對和看似無害的家庭或朋友聚會，但卻是病毒傳播的源頭。聖保羅2019冠狀病毒疾病應急中心指出，目前全州的加護病房使用率為69%，大聖保羅地區為69.3%，一共有6500人因武漢肺炎在加護病房，另外5000多人在普通病房。梅尼士表示，目前的情況堪虞，如不馬上採取因應措施，聖保羅州的公立醫療體系很可能在3週內崩潰。嘉年華狂歡節過後，巴西各地武漢肺炎疫情惡化，聖保羅是第9個採取更嚴厲措施以降低人群活動的州。阿克里（Acre）、巴伊亞（Bahia）、塞阿拉（Ceará）、南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）、巴拉伊巴（Paraíba）和巴拉納（Paraná）6州已採取宵禁。南大河州（Rio Grande do Sul）也採取限制措施，禁止商業場所在晚上10時至5時營運。彼奧州（Piauí）則取消所有非基礎服務的商業活動。多利亞表示，聖保羅的限制措施不是宵禁，否則公共交通工具、計程車、加油站和超市也不能夠運作。多利亞強調，無論新措施是否會衝擊地方經濟，重要的是保護生命，更何況沒有生命，也就沒有消費。（編輯：高照芬）1100225