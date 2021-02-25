拜登簽署行政命令　與盟邦關鍵供應鏈密切合作

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）美國總統拜登今天簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈，並與具共同價值觀的盟友與夥伴密切合作，以確保經濟繁榮與國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力。
拜登（Joe Biden）今天下午在白宮與美國國會兩黨議員商談供應鏈短缺議題時表示，過去一年揭開美國部分供應鏈的脆弱性，像是因應疫情急需的個人防護裝備（PPE）必須到海外尋求供應來源，近來則有汽車晶片短缺，導致生產線速度放緩問題，這都是需要討論解決的議題。拜登在與國會議員會談後於橢圓形辦公室簽署行政命令。命令指出，美國必須有具彈性、多樣化與安全的供應鏈，以確保經濟繁榮與國家安全。美國將與具有共同價值觀的盟友與夥伴在供應鏈上密切合作，促進集體經濟與國家安全，並增強因應國際災難與緊急情勢的能力。行政命令責成總統經濟國安事務助理與經濟政策助理負責統籌協調，在100天內完成供應鏈檢討並向總統提出報告。半導體製造與先進封裝、電動汽車大容量電池、包括稀土元素在內的戰略原物料、藥物與個人防護裝備，分別由商務部、能源部、國防部與衛生部負責。行政命令並要求相關部會在1年內針對6大產業供應鏈提交報告，包括國防工業、公共衛生與設備產業、資訊與通信技術產業、能源部門產業、運輸工業，以及農產品及食品生產。此外，行政命令也要求未來每4年檢討一次供應鏈現況，對於外交、經濟、安全、貿易政策、資訊等行動應促成與盟友及合作夥伴共同強化供應鏈，改革美國國內與國際貿易規則與協議，以確保供應鏈彈性、安全、多樣並具備實力。此外，白宮國安會國際經濟關係與競爭力資深主任哈洛（Peter Harrell）今天在例行記者會上說明這項行政命令內涵時，被問及台灣如何回應美國提出的晶片需求時表示，台灣是美國的重要夥伴，雙方進行建設性對話。但他不願透露具體內容。（編輯：周永捷）1100225