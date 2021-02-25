看到全聯訂單就秒棄！外送員曝「真實理由」：一接就完蛋
編輯中心/綜合報導
2021-02-25 08:12:25
外送平台近幾年崛起，不少商家看準懶人商機，紛紛與平台合作，現在民眾不只可以在平台點到熱食、飲料，還能購買生鮮雜貨及生活用品，讓你免出門也能輕鬆購物。不過，就有外送員討論「有人跟我一樣看到全聯就是秒棄單嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「這幾天只要看到全聯的單我基本上都秒棄，一堆人自己不出門買菜就算了，要人家幫你送都不買塑膠袋，有的住處還在五樓、七樓沒電梯，買雞蛋買蔬菜，還有買一堆飲料的，送過一次就怕的要命了，有人跟我一樣嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「要人家送還不買塑膠袋的心態到底是.....」、「竟然有人不買塑膠袋，驚呆了」、「是覺得外送員有包包可以裝就不買塑膠袋嗎＝＝」、「辛苦各位了....下次點會記得買塑膠袋」、「不買塑膠袋的人到底在想什麼....」、「很多人以為外送員有箱子可以裝吧，但殊不知要交貨更不方便」。另外，也有不少同行出面認同「還有家樂福也是啊，一堆不買袋子」、「尤其買一堆易碎品不買袋子的」、「有專門點一堆瓶裝飲料住四五樓的，不賣袋子真的很夭壽」、「我上次接一單30瓶水五樓的，沒買袋子搬到閃到腰，不買袋子根本一接就完蛋」、「懇求各位客人要買袋子....我們的箱子也只是運送而已，到定位還是要交到你們手上啊」。（編輯：張嘉哲）