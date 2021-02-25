放鬆入境管制 外交部：觀光、社會訪問外應申請特別許可
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-25 09:28:18
中央流行疫情指揮中心昨（24）日宣布，考量新冠肺炎疫情及商務經貿交流等需求，3月1日零時起，恢復非本國籍人士有條件入境及桃園機場轉機作業。外交部表示，除觀光、一般社會訪問以外，入境應申請特別許可。
外交部表示，中央流行疫情指揮中心自去（2020）年實施的秋冬防疫專案（2020年12月1日至2021年2月28日）將持續執行，惟調整入境規範，外交部因此配合自今（2021）年3月1日起調整外籍人士來臺規範，除觀光、一般社會訪問以外，因其他事由欲來台者，得備妥相關應備文件，向外交部駐外館處申請特別入境許可。但學生就學及研習中文則依照教育部規定辦理，目前僅開放學位生及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。外交部強調，為確保國內防疫安全，搭機入境（或經我國機場轉機）旅客應出示｢表定航班時間｣（Flight schedule time）前3天內的新冠肺炎（COVID-19）核酸檢驗陰性報告，及預先以手機完成「入境檢疫系統」（ https://hdhq.mohw.gov.tw/ ）線上健康申報並切結入境檢疫14天的居所符合相關規定（防疫旅宿或1人1戶居家檢疫）。以上規範將視疫情變化隨時調整公告。
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