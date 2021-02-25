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打臉酸民！青青洗刷仙人跳臭名　證人傳票、案發經過曝光

娛樂中心／綜合報導

2021-02-25 09:34:56｜2021-02-25 09:45:59

▲青青（左圖）與放火的桃色疑雲有最新進展。（圖／青青臉書、放火YouTube）
▲青青（左圖）與放火的桃色疑雲有最新進展。（圖／青青臉書、放火YouTube）
辣模青青去年9月傳出對YouTuber放火仙人跳、逼簽本票，飽受輿論攻擊，近日案件開庭，原本是嫌疑人的她，在IG秀出證人傳票，聲稱獲得「無罪的判決」，同時公開事發經過，直呼：「把真相說出來的感覺真好！」
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▲櫻櫻取下口罩。（圖／青青IG）
▲▼青青因仙人跳風波丟掉JKF女郎頭銜。（圖／青青IG）
▲青青以新名字重新出發，似乎想斷開仙人跳事件。（圖／青青、櫻櫻IG）
青青原被懷疑與陳姓前男友共同設局，以被戴綠帽為由，限制放火人身自由、強迫他簽下25萬本票始得脫身，如今青青證明自己是以證人身分出庭應訊，「真的不期待所有人對我有所諒解，因為我曾經是那麼不勇敢、且選擇逃避，但無罪的判決也送給支持我的你們。」
對於無端捲入仙人跳事件，青青無奈地說：「我真的沒看過本票長怎樣...更別說簽，謝謝發生的所有事讓我成長，謝謝放火在我低潮時跟我聊聊，謝謝支持我的朋友跟家人，我會繼續進步給你們看的！」
此外，青青昨（24日）發文再次還原現場，透露是陳男帶人闖進放火家，命令她離開房間，隨後強拍放火裸照、恐嚇對方簽下本票，「他（陳男）說他跟管區警方很熟，如果我報警要對我家人朋友不利，我第一次遇到這樣的狀況真的很害怕，也不知道我可以相信誰...所以就躲起來」，強調監視器證明她真的不在場，所以放火提告妨害自由的對象是陳男。
最後，青青直言：「把真相說出來的感覺真好，可以很真誠地過生活！」（編輯：楊穎軒）
▲青青出示證人傳票，證明自己被排除犯罪嫌疑。（圖／Dcard）
▲青青出示證人傳票，證明自己被排除犯罪嫌疑。（圖／Dcard）
▲青青還原事發經過。（圖／青青IG）
▲青青還原事發經過。（圖／青青IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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