打臉酸民！青青洗刷仙人跳臭名　證人傳票、案發經過曝光

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青青原被懷疑與陳姓前男友共同設局，以被戴綠帽為由，限制放火人身自由、強迫他簽下25萬本票始得脫身，如今青青證明自己是以證人身分出庭應訊，「真的不期待所有人對我有所諒解，因為我曾經是那麼不勇敢、且選擇逃避，但無罪的判決也送給支持我的你們。」對於無端捲入仙人跳事件，青青無奈地說：「我真的沒看過本票長怎樣...更別說簽，謝謝發生的所有事讓我成長，謝謝放火在我低潮時跟我聊聊，謝謝支持我的朋友跟家人，我會繼續進步給你們看的！」此外，青青昨（24日）發文再次還原現場，透露是陳男帶人闖進放火家，命令她離開房間，隨後強拍放火裸照、恐嚇對方簽下本票，「他（陳男）說他跟管區警方很熟，如果我報警要對我家人朋友不利，我第一次遇到這樣的狀況真的很害怕，也不知道我可以相信誰...所以就躲起來」，強調監視器證明她真的不在場，所以放火提告妨害自由的對象是陳男。最後，青青直言：「把真相說出來的感覺真好，可以很真誠地過生活！」（編輯：楊穎軒）
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