「九二共識」針鋒相對 林郁方：邱太三難讓兩岸關係融冰
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-25 10:23:18｜2021-02-25 10:30:31
蔡英文政府日前進行農曆年後首波國安高層團隊改組，包括邱國正接任國防部長、陳明通接任國安局長、邱太三接任陸委會主委、嚴德發轉任國安會諮詢委員。前立委林郁方認為，兩岸關係如今有如嚴冬，就算邱太三有意促成兩岸融冰，但是兩岸還是繞著「九二共識」針鋒相對，毫無妥協跡象，恐難以融冰，應正視爆發衝突的可能性。
國家政策基金會今（25）日舉辦「中共對台灣之軍事威脅」座談會，林郁方在引言時表示，北韓目前已不再進行核試，美國似乎也默認北韓的核武國家地位；中國與日本雖然有釣魚台爭端，但是日本顧慮中國擁有核武，以及廣大中國市場，迄今未對進入釣魚台的中國公務船採取強制作為；中國雖然對美國軍機艦進入南海表示不滿，但也不願意與美國交戰。林郁方指出，相較之下，「台灣海峽才是一個充滿戰爭風險的地方」，在中國領導人心中，兩岸對峙仍是一場尚未結束的內戰，在香港與澳門「回歸」後，台灣成為另一個必須收回的「領土」，中國不斷編列鉅額國防預算除追求軍事現代化外，更為攻打台灣做準備。中國軍機近年來頻繁侵入我西南防空識別區，林郁方認為是為加強戰場經營做準備，共機頻繁逼近我方空域，的確會大幅消耗我方空軍預算、增加我方飛行員與地勤人員精神與肉體上的負擔，進一步削弱我空軍戰力，「如果說，中國共已開始執行它的對台作戰計畫，並不為過！」。林郁方認為，兩岸僵局目前看不出有化解跡象，「九二共識」是雙方政府互不相讓之主因，中國若放棄承認九二共識，等同於宣布台獨勝利，將激勵疆獨與藏獨支持者；民進黨政府若承認「九二共識」，象徵台灣接受統一，更會使民進黨失去選舉可操弄的重要議題。林郁方認為，兩岸都不願在九二共識上讓步，兩岸關係如今有如嚴冬，就算新任陸委會主委邱太三有意促成兩岸融冰，但是這兩天邱太三與中國國台辦發言人馬曉光透過記者會進行間接的「空中對話」，雙方還是繞著「九二共識」打轉、彼此針鋒相對，毫無妥協跡象，恐難以融冰，大家應正視爆發衝突的可能性。